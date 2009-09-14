A-Data 640GB kapasiteli harici depolama sürücülerini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan A-Data, 640GB kapasiteli taşınabilir depolama sürücülerini duyurdu. Firmanın Classic CH-91 ve NH 92 serileri altında hazırladığı 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüleri, yüksek depolama kapasitleri ve kompakt yapıları ile dikkat çekmeyi başarıyorlar. USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan yeni sürücüler, tasarım özellikleriyle birbirlerinden farklılaşıyorlar.

Kompakt tasarımlı ve yüksek kapasiteli harici depolama sürücüsüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırlanan yeni sürücülerin önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.