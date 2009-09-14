Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

A-Data 640GB kapasiteli harici depolama sürücülerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,3b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

A-Data 640GB kapasiteli harici depolama sürücülerini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan A-Data, 640GB kapasiteli taşınabilir depolama sürücülerini duyurdu. Firmanın Classic CH-91 ve NH 92 serileri altında hazırladığı 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüleri, yüksek depolama kapasitleri ve kompakt yapıları ile dikkat çekmeyi başarıyorlar. USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan yeni sürücüler, tasarım özellikleriyle birbirlerinden farklılaşıyorlar.

Kompakt tasarımlı ve yüksek kapasiteli harici depolama sürücüsüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırlanan yeni sürücülerin önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SnCrhn 10 yıl
a-data nın bellek dünyasındaki yeri tartışılmaz zaten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Hard Disk tabanlı mı , SSD tabanlı mı ?
Bu A-DATA'ya da en çok bir olayla iyice ısındım... Ankara / Elvankent'te bi' alışveriş yerinden aldığım 30 TL'lik 4GB hafızalı Sony belleğe karşılık, tam karşısındaki kırtasiyede 33TL'ye 8'lik vardı... Keşkeeeeeeeeee...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Ortadaki sarı-siyah olan çok hoş duruyor, 2.5" boyutlarda bu kapasiteler hiçde az değiller, buna bağlı olarakda fiyatları uçuk olacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Metroid Prime Trilogy inceleme videosu 10 yıl ZyXEL 802.11n Router Modem ve Ethernet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim