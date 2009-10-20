A-Data 64GB kapasiteli CompactFlash bellek kartını duyurdu

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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data, fotoğrafçıları hedef alan yüksek hızlı yeni bir CompactFlash bellek kartını duyurdu. Speedy serisi altında hazırlanan DSLR makine sahip amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için hazırlanan 64GB kapasiteli bellek kartı, dört kanal (Ultra DMA mode 0~6 , IDE PIO mode 6, MDMA 0~4) desteğine ve 533x performans derecelendirmesine sahip.

A-Data tarafından açıklanan bilgilere göre 80MB/sn okuma ve 50MB/sn yazma hızlarını destekleyen bellek kartı, hata doğrulama kodu (ECC) desteği de sunuyor.

Önümüzdeki günlerde satışına başlanması beklenen 64GB kapasiteli yeni bellek kartının fiyatı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.