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A-Data Classic C905 serisi yeni USB belleklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data Classic C905 serisi yeni USB belleklerini duyurdu
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A-Data Classic C905 serisi yeni USB belleklerini duyurdu
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XPG (Xtreme Performance Gear) serisi yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleriyle tanınan A-Data, Classic serisi USB bellek ailesini C905 kod adını verdiği yeni bir model ile güncelliyor. 61.8 x 18.7 x 10.7 mm boyutlarında ve 13 gram ağırlığında olan yeni USB belleğin 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip olan C905, USB 1.1 ve 2.0 ara birimleriyle kullanılabiliyor. UFDtoGO (6 günlük deneme sürümü) ve Norton Internet Security 2009 (60 günlük deneme sürümü) yazılımlarıyla gelen C905 serisinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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c34 10 yıl
iyi hadi bakalım
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mawoix 10 yıl
A-DATA bellekte tasarıma çok önem veriyor.. bide yazma hızına o kadar önem verse iyi olur..
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yekoo 10 yıl
ole deme ya çok ilerlerdi teknoloji eskiden bi tane twinmos belleğim vardı 2gb o zaman 2gb bombaydı zatende oo saatler alırdı doldurmak şimdi 8 var dadkikalar alıyor dolması bunlarında kanımca hızları yeterli seviyelerdedir.
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OverClocK1ng 10 yıl
Bunlar da çok yavaş yahu. Zaten boyutları iyice büyüdü 16 Gb olanına dosya atınca 2 saat bekliyorsun. AData PD7 iyiydi...
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