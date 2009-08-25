A-Data Classic C905 serisi yeni USB belleklerini duyurdu

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XPG (Xtreme Performance Gear) serisi yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleriyle tanınan A-Data, Classic serisi USB bellek ailesini C905 kod adını verdiği yeni bir model ile güncelliyor. 61.8 x 18.7 x 10.7 mm boyutlarında ve 13 gram ağırlığında olan yeni USB belleğin 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip olan C905, USB 1.1 ve 2.0 ara birimleriyle kullanılabiliyor. UFDtoGO (6 günlük deneme sürümü) ve Norton Internet Security 2009 (60 günlük deneme sürümü) yazılımlarıyla gelen C905 serisinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.