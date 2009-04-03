A-Data harici disk ailesini yeni modellerle genişletiyor

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Bellek ve depolama teknolojileri üzerine çalışan A-Data, harici disk ailesini genişletiyor. Yaptığı açıklamayla Classic CH91 isimli yeni harici disk ailesini duyuran A-Data, seri dahilinde 250GB, 320GB ve 500GB'lık üç farklı kapasite seçeneği sunuyor. 134 x 82 x 15.7 mm boyutlarında olan sade tasarımlı yeni harici diskler, USB 2.0 arabirimini destekliyorlar. Mavi, Pembe ve Beyaz olmak üzere üç farklı seçeneği ile kullanıma sunulacak olan harici depolama sürücülerinin yanında taşıma çantası verilecek.

Fiyatları açıklanmayan ancak önümüzdeki günlerde pazara sürülmesi beklenen Classic CH91 serisi harici diskler özellikle netbook kullanıcılarını hedef alıyor.