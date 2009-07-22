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A-Data Turbo serisi 16GB kapasiteli SDHC bellek kartını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data Turbo serisi 16GB kapasiteli SDHC bellek kartını duyurdu
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Vitesta serisi yüksek performanslı sistem bellekleriyle akıllarda yer edinen ve son dönemde daha çok katı hâl sürücüleriyle (SSD) gündemde olan A-Data, DSLR kameralar için hazırladığı SDHC bellek kartını duyurdu. Firmanın Turbo serisi altında hazırladığı 16GB kapasiteli yeni bellek kartı Class performans derecelendirmesiyle geliyor ve 22MB/sn'lik okuma-yazma hızlarını destekleyebiliyor.

A-Data'nın Turbo serisi dahilinde hazırladığı 16GB kapasiteli SDHC bellek kartının önümüzdeki günlerde ömür boyu garanti ile satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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xtreme55 10 yıl
A-Data'nın SDHC kartları hem uygun fiyatlı hem de performanslı oluyor, diğer kartlara para kaptırmaya hiç gerek yok.
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