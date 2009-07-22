A-Data Turbo serisi 16GB kapasiteli SDHC bellek kartını duyurdu

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Vitesta serisi yüksek performanslı sistem bellekleriyle akıllarda yer edinen ve son dönemde daha çok katı hâl sürücüleriyle (SSD) gündemde olan A-Data, DSLR kameralar için hazırladığı SDHC bellek kartını duyurdu. Firmanın Turbo serisi altında hazırladığı 16GB kapasiteli yeni bellek kartı Class performans derecelendirmesiyle geliyor ve 22MB/sn'lik okuma-yazma hızlarını destekleyebiliyor.

A-Data'nın Turbo serisi dahilinde hazırladığı 16GB kapasiteli SDHC bellek kartının önümüzdeki günlerde ömür boyu garanti ile satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.