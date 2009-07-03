A-Data'dan performans odaklı USB bellek; 64GB XPG Xupreme

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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleriyle tanınan A-Data XPG Xupreme serisi altında hazırladığı 64GB kapasiteli yeni USB belleğini tanıttı. 66 x 19 x 10 mm boyutlarında ve 15 gram ağırlığında olan taşınabilir bellek çözümü USB 1.1 ve USB 2.0 ara birimlerine destek veriyor.

Windows ReadyBoost teknolojisiyle uyumlu olan, 64GB kapasiteli XPG Xupreme, 30MB/sn'lik veri transfer hızı sunuyor. Tak ve Kullan ve formunda olan performans odaklı yeni belleğin önümüzdeki haftalarda 150 Avro olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.