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A-Data'dan performans odaklı USB bellek; 64GB XPG Xupreme

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data'dan performans odaklı USB bellek; 64GB XPG Xupreme
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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleriyle tanınan A-Data XPG Xupreme serisi altında hazırladığı 64GB kapasiteli yeni USB belleğini tanıttı. 66 x 19 x 10 mm boyutlarında ve 15 gram ağırlığında olan taşınabilir bellek çözümü USB 1.1 ve USB 2.0 ara birimlerine destek veriyor.

Windows ReadyBoost teknolojisiyle uyumlu olan, 64GB kapasiteli XPG Xupreme, 30MB/sn'lik veri transfer hızı sunuyor. Tak ve Kullan ve formunda olan performans odaklı yeni belleğin önümüzdeki haftalarda 150 Avro olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 10 yıl
Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleriyle mi tanınıyor?? kim böyle tanıyor??
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TELESCOPE 10 yıl
yüksek bellek ve depolama sorunlarının çözümündemi ?
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