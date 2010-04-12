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A-Data'dan USB 3.0 destekli taşınabilir disk: NH01

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data, NH01 kod adını taşıyan 2.5-inç boyutundaki taşınabilir diskini duyurdu. USB 3.0 ara birimiyle uyumlu olan yeni depolama sürücüsü, 134 x 82 x 15.7 mm boyutlarında ve 240 gram ağırlığında. 5400 devir/dakika hızında çalışan hard diskin kullanıldığı sürücü, USB 3.0 üzerinden 88MB/saniye, USB 2.0 ara birimi üzerindense 28MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere üç farklı kapasiteye sahip olan NH01, tercih edilecek modele göre sırasıyla 70, 88 ve 110 Avro seviyesinden satışa sunuluyorlar. Bu arada diskin sahip olduğu USB 3.0 ara biriminden faydalanabilmek adına sahip olduğunuz sistemin de USB 3.0 desteğine sahip olması gerekirken destek veren pek çok anakartta NEC tabanlı USB 3.0 host kontrolcüsü bulunduğunu da biliyoruz.


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cavador 9 yıl
süper işte teknoloji diye buna derim fiyat aynı iken teknoloji gelişmiş , tüketiciye ek bi maliyeti yok denecek kadar az , sağladığı konfor ise 15-20mb sn den , 80-90mb a
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