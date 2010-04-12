A-Data'dan USB 3.0 destekli taşınabilir disk: NH01

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data, NH01 kod adını taşıyan 2.5-inç boyutundaki taşınabilir diskini duyurdu. USB 3.0 ara birimiyle uyumlu olan yeni depolama sürücüsü, 134 x 82 x 15.7 mm boyutlarında ve 240 gram ağırlığında. 5400 devir/dakika hızında çalışan hard diskin kullanıldığı sürücü, USB 3.0 üzerinden 88MB/saniye, USB 2.0 ara birimi üzerindense 28MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere üç farklı kapasiteye sahip olan NH01, tercih edilecek modele göre sırasıyla 70, 88 ve 110 Avro seviyesinden satışa sunuluyorlar. Bu arada diskin sahip olduğu USB 3.0 ara biriminden faydalanabilmek adına sahip olduğunuz sistemin de USB 3.0 desteğine sahip olması gerekirken destek veren pek çok anakartta NEC tabanlı USB 3.0 host kontrolcüsü bulunduğunu da biliyoruz.