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    A Total War Saga: TROY – AMAZONS ek paketi, A Total War Saga:TROY sahipleri için ücretsiz oldu

    Piyasaya çıktığı ilk gün Epic Store kullanıcıları için ücretsiz dağıtılan A Total War Saga:TROY 'un ilk ek paketi de Epic kullanıcıları için ücretsiz oldu.
    54 dk.
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    A Total War Saga: TROY – AMAZONS ek paketi, A Total War Saga:TROY sahipleri için ücretsiz oldu
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    Piyasaya çıktığı ilk gün Epic Store kullanıcıları için ücretsiz dağıtılan A Total War Saga:TROY’un ilk genişleme paketi A Total War Saga: TROY – AMAZONS da Epic üyeleri için ücretsiz olarak dağıtılıyor. Birkaç küçük üyelik işlemi ardından ücretsiz hale gelen ek paketin satış fiyatı ise tam 85 TL. 24 Eylül ila 8 Ekim tarihleri arasında geçerli olan bu fırsat için yapacaklarınız çok basit.

    A Total War Saga: TROY – AMAZONS ücretsiz nasıl alınır:

    1. Öncelikle buradaki linke tıklayıp Total War Access’e üye oluyoruz. Üyelik işleminden sonra siteye giriş yapıyoruz ve bizleri bir envanter sayfası karşılıyor.
    2. Envanter sayfasının başında, A Total War Saga: TROY – AMAZONS linkine ait görsel bulunuyor. Burada, Ek paketi Epic mağazasında tanımlayacağımız kodu almak için Total War Access ile Epic Store hesabımızı birleştirmemiz isteniyor.
    3. A Total War Saga: TROY – AMAZONS görseline tıkladıktan sonra hesap bağlantılarımızı yapıyoruz.
    4. Total War Access ile Epic Store hesaplarımızı birleştirdikten sonra A Total War Saga: TROY – AMAZONS linkine tekrar tıklayarak “kodu aktif et” butonuna basıyoruz.
    5. Karşımıza çıkan kodu, Epic Store uygulamasında kullanıcı adımızın bulunduğu ve sol altta yer alan butona tıklayarak aktif hale getiriyoruz.
    6. Tebrikler. A Total War Saga: TROY – AMAZONS ek paketini aktif hale getirdiniz.


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