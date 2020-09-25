A Total War Saga: TROY – AMAZONS ek paketi, A Total War Saga:TROY sahipleri için ücretsiz oldu

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Piyasaya çıktığı ilk gün Epic Store kullanıcıları için ücretsiz dağıtılan A Total War Saga:TROY’un ilk genişleme paketi A Total War Saga: TROY – AMAZONS da Epic üyeleri için ücretsiz olarak dağıtılıyor. Birkaç küçük üyelik işlemi ardından ücretsiz hale gelen ek paketin satış fiyatı ise tam 85 TL. 24 Eylül ila 8 Ekim tarihleri arasında geçerli olan bu fırsat için yapacaklarınız çok basit.

A Total War Saga: TROY – AMAZONS ücretsiz nasıl alınır:

Öncelikle buradaki linke tıklayıp Total War Access’e üye oluyoruz. Üyelik işleminden sonra siteye giriş yapıyoruz ve bizleri bir envanter sayfası karşılıyor. Envanter sayfasının başında, A Total War Saga: TROY – AMAZONS linkine ait görsel bulunuyor. Burada, Ek paketi Epic mağazasında tanımlayacağımız kodu almak için Total War Access ile Epic Store hesabımızı birleştirmemiz isteniyor. A Total War Saga: TROY – AMAZONS görseline tıkladıktan sonra hesap bağlantılarımızı yapıyoruz. Total War Access ile Epic Store hesaplarımızı birleştirdikten sonra A Total War Saga: TROY – AMAZONS linkine tekrar tıklayarak “kodu aktif et” butonuna basıyoruz. Karşımıza çıkan kodu, Epic Store uygulamasında kullanıcı adımızın bulunduğu ve sol altta yer alan butona tıklayarak aktif hale getiriyoruz. Tebrikler. A Total War Saga: TROY – AMAZONS ek paketini aktif hale getirdiniz.

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