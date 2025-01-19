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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 30 Ocak'a kadar sürecek indirim dönemi başladı. Gran Turismo 7, EA SPORTS FC 25, Call of Duty: Modern Warfare III & Cold War ve A Way Out dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store "Ocak İndirimleri"

PlayStation Store'da yeni yıl için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda The Witcher 3: Wild Hunt 254 TL'den 50,80 TL'ye düştü. Buna ek olarak Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, 619 TL yerine 309,50 TL, Crysis Remastered Trilogy 437,25 TL, Detroit: Become Human ise 749,00 TL yerine 374,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

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PlayStation Store’da başlayan "Ocak İndirimleri" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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PS Store Ocak 2025 İndirimleri: İşte fırsatlar