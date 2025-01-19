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    PS Store Ocak 2025 İndirimleri: İşte fırsatlar

    Playstation Store'da başlayan "Ocak "İndirimleri" kapsamında birçok oyun yüzde 75'e varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...
    PS Store Ocak 2025 İndirimleri: İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 30 Ocak'a kadar sürecek indirim dönemi başladı. Gran Turismo 7, EA SPORTS FC 25, Call of Duty: Modern Warfare III & Cold War ve A Way Out dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store "Ocak İndirimleri"

    PlayStation Store'da yeni yıl için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda The Witcher 3: Wild Hunt 254 TL'den 50,80 TL'ye düştü. Buna ek olarak Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, 619 TL yerine 309,50 TL, Crysis Remastered Trilogy 437,25 TL, Detroit: Become Human ise 749,00 TL yerine 374,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    PlayStation Store’da başlayan "Ocak İndirimleri" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen  aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    EA SPORTS FC™ 25 Ultimate Sürüm PS4 ve PS5 4.000 TL 1.600  TL %60
    The Last of Us™ Part I Dijital Deluxe Sürüm 3.149 TL 2.789,34 TL %34
    The Witcher 3: Wild Hunt 254 TL 50,80 TL %80
    Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition 619 TL 309,50 TL %50
    Crysis Remastered Trilogy 1.749,00 TL 437,25 TL %75
    Detroit: Become Human 749,00 TL 374,50 TL %50
    Middle-earth™: Shadow of War 1.399,00 TL 167,88 TL %88
    Gran Turismo™ 7 25. Yıl Dönümü Dijital Deluxe Sürümü 3.499,00 TL 2.099,40 TL %40
    HITMAN World of Assassination 2.499,00 TL 999,60 TL %60
    The Crew Motorfest Gold Edition 1.779,00 TL 889,50 TL %50
    Call of Duty®: Modern Warfare® III - Cross-Gen Paketi 2.519,99 TL 1.259,99 TL %50
    Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy 999,00 TL 399,60 TL %60
    A Way Out 1.049,00 TL 209,80 TL %80
    UFC™ 5 Deluxe Edition 3.300,00 TL 1.320,00 TL %60
    Call of Duty®: Black Ops Cold War - PS4™ ve PS5® Cross-Gen Paketi 2.519,99 TL 881,99 TL %65
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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 16 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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