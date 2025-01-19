PS Store Ocak 2025 İndirimleri: İşte fırsatlar

PS Store "Ocak İndirimleri"
PlayStation Store'da yeni yıl için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda The Witcher 3: Wild Hunt 254 TL'den 50,80 TL'ye düştü. Buna ek olarak Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, 619 TL yerine 309,50 TL, Crysis Remastered Trilogy 437,25 TL, Detroit: Become Human ise 749,00 TL yerine 374,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store’da başlayan "Ocak İndirimleri" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|EA SPORTS FC™ 25 Ultimate Sürüm PS4 ve PS5
|4.000 TL
|1.600 TL
|%60
|The Last of Us™ Part I Dijital Deluxe Sürüm
|3.149 TL
|2.789,34 TL
|%34
|The Witcher 3: Wild Hunt
|254 TL
|50,80 TL
|%80
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition
|619 TL
|309,50 TL
|%50
|Crysis Remastered Trilogy
|1.749,00 TL
|437,25 TL
|%75
|Detroit: Become Human
|749,00 TL
|374,50 TL
|%50
|Middle-earth™: Shadow of War
|1.399,00 TL
|167,88 TL
|%88
|Gran Turismo™ 7 25. Yıl Dönümü Dijital Deluxe Sürümü
|3.499,00 TL
|2.099,40 TL
|%40
|HITMAN World of Assassination
|2.499,00 TL
|999,60 TL
|%60
|The Crew Motorfest Gold Edition
|1.779,00 TL
|889,50 TL
|%50
|Call of Duty®: Modern Warfare® III - Cross-Gen Paketi
|2.519,99 TL
|1.259,99 TL
|%50
|Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy
|999,00 TL
|399,60 TL
|%60
|A Way Out
|1.049,00 TL
|209,80 TL
|%80
|UFC™ 5 Deluxe Edition
|3.300,00 TL
|1.320,00 TL
|%60
|Call of Duty®: Black Ops Cold War - PS4™ ve PS5® Cross-Gen Paketi
|2.519,99 TL
|881,99 TL
|%65
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.