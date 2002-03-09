A4 Tech Kablosuz Optik Fare (RFSOP-35) İncelemesi

Artık piyasada bir sürü ucuz optik-kablosuz mouse belirmeye başladı. Tabii insan iki kat pahalıya satılan Microsoft ve Logitech firmaların optik kablosuz farelerinden ne gibi farkları var diye soruyor. Pclabs A4'ün faresini inceleyerek en azından biri hakkında. bilgi sahibi olabildik. Gerçi diğer marka chic hakkında da bir iki cümle söylenmiş ama rica edelim o fareyi de incelesinler. Bu sayede bir çok kişi ucuz ama kalitesiz farelerden uzak durmayı başarır. Size can alıcı bir yer gerisi için mutlaka siteye gidin.

"Hiç Microsoft kullanmamış olsam çok beğendim bile diyebilirdim ama tuş azlığı alıcının menzilinin kısa olması ve tuşların sertliği farenin kablosuz olma avantajını gölgeliyor biraz. Ama bu eksilerin olmadığı bir fareyi de 23$+KDV'den almanız mümkün değil. Microsoft ve Logitech fareleri en az 55$dan başlıyor. Paranızın hakkını alıyorsunuz tabii ama A4'de parasının hakkını veriyor. Bu fiyata kablosuz optik bir fare sahibi oluyorsunuz. Fiyat farkı kusurları görmezden gelmenizi sağlayabilir."

http://www.pclabs.gen.tr/reviews/multimedia/a4tech/kf/page_1.htm