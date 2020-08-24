A520 yongasetli Gigabyte anakart üzerinde hız aşırtılabiliyor

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AMD’nin güncel ve uygun fiyatlı anakart arayanları hedef aldığı A520 yongaseti henüz duyurulalı birkaç gün olmuşken ilk hız aşırtma denemesi yapıldı.

Buildzoid’in yayınladığı son video’da Ryzen 5 3600’un 4.4 GHz’e yükseltiği görüldü. Her ne kadar çarpan üzerinden bir müdahele edilemese de BCLK kullanılarak yonganın frekansı stok halinden yukarıya çekilebilmiş.

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AMD A520 yongasetini duyurdu

Her ne kadar işlemci daha yüksek frekansta çalışsa da cinebench skoru olması gerektiği gibi tepki vermemiş. Buna sebep olarak anakartın VRM ünitesinin yüksek sıcaklıklara çıkması ve işlemciyi besleyememesi gösteriliyor.

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Gigabyte A520-H

Teste edilen Gigabyte A520-H anakartında kullanılan BIOS’un F1 sürümü olduğunu da ekleyelim. Zira firma ilk sürümlerden birisi olan bu BIOS’tan sonra bu açığı kapatmış olabilir.

Ayrıca Bkz. "AMD A520 yongasetini duyurdu"

Son olarak zayıf VRM’in yanı sıra etkili bir soğutucu bloğa yer verilmeyen A520’li ya da B450/B550’li bir anakartta hız aşırtmayı önermediğimizi ekleyelim.

https://www.guru3d.com/news-story/so-you-can-oveclock-with-a-cheap-amd-a510-chipset-motherboard-after-all.html

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