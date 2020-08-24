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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    A520 yongasetli Gigabyte anakart üzerinde hız aşırtılabiliyor

    Geçtiğimiz günlerde duyurulan bütçe dostu A520 yongasetini taşıyan bir anakart üzerinde Ryzen 5 3600 4.4 GHz’e hız aşırtıldı. BCLK yöntemi yine iş başında.
    2 gün
    1,8b
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    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    A520 yongasetli Gigabyte anakart üzerinde hız aşırtılabiliyor
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    AMD’nin güncel ve uygun fiyatlı anakart arayanları hedef aldığı A520 yongaseti henüz duyurulalı birkaç  gün olmuşken ilk hız aşırtma denemesi yapıldı.

    Buildzoid’in yayınladığı son video’da Ryzen 5 3600’un 4.4 GHz’e yükseltiği görüldü. Her ne kadar çarpan üzerinden bir müdahele edilemese de BCLK kullanılarak yonganın frekansı stok halinden yukarıya çekilebilmiş.

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    Her ne kadar işlemci daha yüksek frekansta çalışsa da cinebench skoru olması gerektiği gibi tepki vermemiş. Buna sebep olarak anakartın VRM ünitesinin yüksek sıcaklıklara çıkması ve işlemciyi besleyememesi gösteriliyor.

    A520 yongasetli Gigabyte anakart üzerinde hız aşırtılabiliyor
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    Gigabyte A520-H

    Teste edilen Gigabyte A520-H anakartında kullanılan BIOS’un F1 sürümü olduğunu da ekleyelim. Zira firma ilk sürümlerden birisi olan bu BIOS’tan sonra bu açığı kapatmış olabilir.

    Ayrıca Bkz. "AMD A520 yongasetini duyurdu"

    Son olarak zayıf VRM’in yanı sıra etkili bir soğutucu bloğa yer verilmeyen A520’li ya da B450/B550’li bir anakartta hız aşırtmayı önermediğimizi ekleyelim.



    https://www.guru3d.com/news-story/so-you-can-oveclock-with-a-cheap-amd-a510-chipset-motherboard-after-all.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    msatic 1 gün (düzenlendi)
    Sonra diyorlar ki AMD'yi niye seviyorsunuz Giriş seviye A520 anakartında OC yapılıyor yahu. Ryzen 5 3600 gibi bir işlemci 4.4Ghz OC'li çalışmış. Üstelik AMD'nin tüm işlemcilerinin çarpan kilidi açık(3000 serisi), X ibaresi olsun olmasın. Anakart konusunda da ister üst düzey X570 al, ister B450 al, istersen de giriş seviye A520 al(dolaylı da olsa) yine de sana bu imkanı sağlıyorum diyor! Özgürsün diyor!

    Peki Intel ne yapıyor? OC yapmak isteyene, Z serisi anakart ve K serisi işlemci almayı zorunlu tutuyor. Ne H ne de B serisi anakartlarda OC desteği yok. Bilerek keskin ayrımlar getiriyor ki bizleri daha iyi yolabilsin diye. Ne diyelim abi bu politikaları kendine reva görüp gidip alanlar hak ediyor.

    https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-to-choose-a-motherboard.html
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    Gökay16 (Gökay Genç) 2 gün
    Bu kadar hız aşırtma merakına bence %5 için değmez. Pahalı anakart, işlemci soğutucu alacağıma bir üst model işlemciyi alıp bütün o riskleri almaktansa tercih ederim. Hem hız aşırtmadınmı daha sessiz, serin ve uzun ömürlü sistemin olur.
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    IceRulez (Osman R.F) 2 gün
    o voltaja o hız ne arkadaş... ben 1.3v küsürlerde geziyorum 4.1 ghz da stabil olsun diye.
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    Epirus 2 gün
    Anakart hız aşırtma ile 5 GHz RAM hızı desteği sunuyor:



    https://www.gigabyte.com/Motherboard/A520M-H-rev-10/sp#sp



    Guru3D sitesinde Ryzen 4650G incelemesi var. 3000 serisinin revize hali.



    3000 serisi 3800 MHz üstü RAM hızında performans kaybı yaşarken; bu işlemci 4533 MHz RAM hızında bile bir sorun olmadan bariz performans artışı sağlıyor. Benzer durumun 4000 serisinde de olacağını düşünüyorum.



    https://www.guru3d.com/articles-pages/amd-ryzen-5-pro-4650g-renoir-apu-review,1.html



    ***



    İşlemciye hız aşırtma yapılmadan, tak çalıştır amaçlı kullanılsın diye üretilen anakarta; stabiliteyi bozma ihtimali yüksek bir yöntem uygulayıp kendini gündeme getirme çabası.



    ***



    Bu arada; çöp anakart (!?)
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