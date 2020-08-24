A520 yongasetli Gigabyte anakart üzerinde hız aşırtılabiliyor

AMD’nin güncel ve uygun fiyatlı anakart arayanları hedef aldığı A520 yongaseti henüz duyurulalı birkaç gün olmuşken ilk hız aşırtma denemesi yapıldı.
Buildzoid’in yayınladığı son video’da Ryzen 5 3600’un 4.4 GHz’e yükseltiği görüldü. Her ne kadar çarpan üzerinden bir müdahele edilemese de BCLK kullanılarak yonganın frekansı stok halinden yukarıya çekilebilmiş.İlginizi Çekebilir AMD A520 yongasetini duyurdu
Her ne kadar işlemci daha yüksek frekansta çalışsa da cinebench skoru olması gerektiği gibi tepki vermemiş. Buna sebep olarak anakartın VRM ünitesinin yüksek sıcaklıklara çıkması ve işlemciyi besleyememesi gösteriliyor.
Gigabyte A520-H
Teste edilen Gigabyte A520-H anakartında kullanılan BIOS’un F1 sürümü olduğunu da ekleyelim. Zira firma ilk sürümlerden birisi olan bu BIOS’tan sonra bu açığı kapatmış olabilir.
Ayrıca Bkz. "AMD A520 yongasetini duyurdu"
Son olarak zayıf VRM’in yanı sıra etkili bir soğutucu bloğa yer verilmeyen A520’li ya da B450/B550’li bir anakartta hız aşırtmayı önermediğimizi ekleyelim.
https://www.guru3d.com/news-story/so-you-can-oveclock-with-a-cheap-amd-a510-chipset-motherboard-after-all.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Peki Intel ne yapıyor? OC yapmak isteyene, Z serisi anakart ve K serisi işlemci almayı zorunlu tutuyor. Ne H ne de B serisi anakartlarda OC desteği yok. Bilerek keskin ayrımlar getiriyor ki bizleri daha iyi yolabilsin diye. Ne diyelim abi bu politikaları kendine reva görüp gidip alanlar hak ediyor.
https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/how-to-choose-a-motherboard.html
https://www.gigabyte.com/Motherboard/A520M-H-rev-10/sp#sp
Guru3D sitesinde Ryzen 4650G incelemesi var. 3000 serisinin revize hali.
3000 serisi 3800 MHz üstü RAM hızında performans kaybı yaşarken; bu işlemci 4533 MHz RAM hızında bile bir sorun olmadan bariz performans artışı sağlıyor. Benzer durumun 4000 serisinde de olacağını düşünüyorum.
https://www.guru3d.com/articles-pages/amd-ryzen-5-pro-4650g-renoir-apu-review,1.html
***
İşlemciye hız aşırtma yapılmadan, tak çalıştır amaçlı kullanılsın diye üretilen anakarta; stabiliteyi bozma ihtimali yüksek bir yöntem uygulayıp kendini gündeme getirme çabası.
***
Bu arada; çöp anakart (!?)