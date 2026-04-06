ABD’nin tehditleri ters tepti: İngiltere, Anthropic’i kapmaya çalışıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında giderek daha güçlü bir oyuncu hâline gelen Anthropic, son günlerde Trump yönetimi ile yaşadığı gerilimle gündemde. Pentagon'un yapay zekâsını hiçbir sınırlama olmadan kullanmasını kabul etmeyen şirket, bu tutumuyla insanların takdirini kazanırken, Trump yönetimini ise karşısına almış oldu. Nitekim Trump yönetiminden üst düzey isimler, Anthropic'i kara listeye almak gibi ciddi tehditlerde bulunmaya başladı. Ancak bu tehditler ters tepebilir. Çünkü Anthropic için İngiltere devreye girdi.

İngiltere, Anthropic İçin Devrede

Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre İngiltere hükümeti, ABD ile yaşanan gerilimin ardından Anthropic’i ülkeye çekmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bu kapsamda şirketin Londra ofisini büyütmesi ve hatta çift borsa kotasyonu (dual listing) gibi daha kapsamlı finansal adımlar atması için teklifler hazırlandığı belirtiliyor. Söz konusu planların, İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından da desteklendiği belirtiliyor. Financial Times'ın aktardığına göre Anthropic CEO’su Dario Amodei, Mayıs ayında gerçekleştireceği ziyaret sırasında bu konuyu görüşecek.

Pentagon'un Anthropic’i ulusal güvenlik açısından “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırarak kara listeye alması, ABD'ye en vaatkâr yapay zekâ şirketlerinden birine mâl olabilir. Diğer yandan İngiltere'den gelen bu davet, devlet yöneticilerinin dayatmalarına karşı çıkan şirketlerinin, başka ülkelerde kendilerine istedikleri alanı bulabileceklerini göstermesi açısından da önemli. Çünkü yapay zekâ bugün artık şirketler arası bir rekabetin ötesine geçip, ülkeler arası bir yarışa dönmüş durumda.

Klonlama deneyi duvara tosladı: 58. nesilde genetik çöküş 23 sa. önce eklendi

Gerçi Anthropic'in İngiltere ya da başka bir ülkeye göç etmesine gerek kalmayabilir. ABD'de bir mahkeme, söz konusu kara liste kararını geçici olarak durdururken, alınan bu kararı da mercek altına aldı. Bu sürecin sonunda Anthropic yönetimi de haklı bulunabilir. İngiltere’nin bu fırsatı değerlendirmek istemesi ise oldukça stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

Brexit sonrası teknoloji ve finans alanlarında küresel rekabet gücünü artırmayı hedefleyen İngiltere, yapay zeka şirketlerini kendine çekerek bu alanda önemli bir merkez hâline gelmeyi amaçlıyor. Anthropic gibi hızla büyüyen ve özellikle güvenli yapay zekâ geliştirme konusundaki yaklaşımıyla öne çıkan bir şirketin İngiltere’ye daha güçlü şekilde bağlanması, bu hedef doğrultusunda kritik bir adım olabilir. Öte yandan Trump yönetimindeki ABD'nin Avrupa'yı terk etmeye başlamasının da bu hamlede rol oynadığı düşünülüyor. Çünkü Avrupa'nın yıllar sonra ilk kez gerçek anlamda kendi ayakları üzerinde durması gerekebilir.

