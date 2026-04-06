Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’nin tehditleri ters tepti: İngiltere, Anthropic’i kapmaya çalışıyor

    Yapay zekâ dünyasının yükselen yıldızlarından Anthropic, Trump yönetimiyle yaşadığı sorunlar sebebiyle Atlantik'in bu tarafına taşınabilir. İngiltere, Anthropic için devreye girdi.

    Yapay zekâ alanında giderek daha güçlü bir oyuncu hâline gelen Anthropic, son günlerde Trump yönetimi ile yaşadığı gerilimle gündemde. Pentagon'un yapay zekâsını hiçbir sınırlama olmadan kullanmasını kabul etmeyen şirket, bu tutumuyla insanların takdirini kazanırken, Trump yönetimini ise karşısına almış oldu. Nitekim Trump yönetiminden üst düzey isimler, Anthropic'i kara listeye almak gibi ciddi tehditlerde bulunmaya başladı. Ancak bu tehditler ters tepebilir. Çünkü Anthropic için İngiltere devreye girdi.

    İngiltere, Anthropic İçin Devrede

    Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre İngiltere hükümeti, ABD ile yaşanan gerilimin ardından Anthropic’i ülkeye çekmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bu kapsamda şirketin Londra ofisini büyütmesi ve hatta çift borsa kotasyonu (dual listing) gibi daha kapsamlı finansal adımlar atması için teklifler hazırlandığı belirtiliyor. Söz konusu planların, İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından da desteklendiği belirtiliyor. Financial Times'ın aktardığına göre Anthropic CEO’su Dario Amodei, Mayıs ayında gerçekleştireceği ziyaret sırasında bu konuyu görüşecek.

    Pentagon'un Anthropic’i ulusal güvenlik açısından “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırarak kara listeye alması, ABD'ye en vaatkâr yapay zekâ şirketlerinden birine mâl olabilir. Diğer yandan İngiltere'den gelen bu davet, devlet yöneticilerinin dayatmalarına karşı çıkan şirketlerinin, başka ülkelerde kendilerine istedikleri alanı bulabileceklerini göstermesi açısından da önemli. Çünkü yapay zekâ bugün artık şirketler arası bir rekabetin ötesine geçip, ülkeler arası bir yarışa dönmüş durumda.

    Gerçi Anthropic'in İngiltere ya da başka bir ülkeye göç etmesine gerek kalmayabilir. ABD'de bir mahkeme, söz konusu kara liste kararını geçici olarak durdururken, alınan bu kararı da mercek altına aldı. Bu sürecin sonunda Anthropic yönetimi de haklı bulunabilir. İngiltere’nin bu fırsatı değerlendirmek istemesi ise oldukça stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

    Brexit sonrası teknoloji ve finans alanlarında küresel rekabet gücünü artırmayı hedefleyen İngiltere, yapay zeka şirketlerini kendine çekerek bu alanda önemli bir merkez hâline gelmeyi amaçlıyor. Anthropic gibi hızla büyüyen ve özellikle güvenli yapay zekâ geliştirme konusundaki yaklaşımıyla öne çıkan bir şirketin İngiltere’ye daha güçlü şekilde bağlanması, bu hedef doğrultusunda kritik bir adım olabilir. Öte yandan Trump yönetimindeki ABD'nin Avrupa'yı terk etmeye başlamasının da bu hamlede rol oynadığı düşünülüyor. Çünkü Avrupa'nın yıllar sonra ilk kez gerçek anlamda kendi ayakları üzerinde durması gerekebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    G
    genconline 15 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 3 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tylol hot neden yasaklandı trafik cezamı ödeyemiyorum würth radyatör tıkayıcı zararları ankara ücretsiz yol tarifi sistem 3

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum