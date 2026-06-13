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    Yeni Siri hangi cihazlara gelecek? İşte Siri AI ile uyumlu modeller

    Apple, iOS 27, macOS 27 ve diğer yeni yazılımlarda Siri AI'ı öne çıkardı. Ancak, Apple Intelligence destekli yeni Siri, güncellemeyi destekleyen tüm iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch'lara gelmeyecek.

    Siri AI hangi modellere gelecek Tam Boyutta Gör
    Siri AI, iOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27 ve diğer yazılımlarla gelen en önemli yenilik. Ancak yalnızca daha yeni Apple cihazları yenilenmiş Siri'yi destekleyecek.

    Yeni Siri AI ile uyumlu tüm Apple cihazları

    Siri AI (Apple Intelligence) destekli iPhone, iPad, Mac, Watch modelleri Tam Boyutta Gör
    iOS 27 ve beraberindeki güncellemeler, yıllardır beklenen yeni Siri’yi getirecek. Siri AI şu anda beta aşamasında, sonbaharda tüm kullanıcılara sunulacak. Ancak Siri AI yalnızca uyumlu donanımlarda kullanılabilecek. İşte yeni Siri AI'ı destekleyen iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch modelleri:

    iPhone ve iPad modelleri

    • iPhone 17 Pro, 17 Pro Max
    • iPhone Air
    • iPhone 17
    • iPhone 17e
    • iPhone 16 Pro, 16 Pro Max
    • iPhone 16, 16 Plus
    • iPhone 16e
    • iPhone 15 Pro, 15 Pro Max
    • iPad
    • iPad Pro (M1 ve daha yeni çipe sahip modeller)
    • iPad Air (M1 ve daha yeni çipe sahip modeller)
    • iPad mini (A17 Pro)

    Mac modelleri

    • M1 ve daha yeni çipli Mac'ler
    • A18 Pro işlemcili MacBook Neo

    Apple Watch modelleri (AI destekli iPhone ile eşleştirilmiş)

    • Apple Watch Series 9 ve üzeri
    • Apple Watch Ultra 2 ve üzeri
    • Apple Watch SE 3

    Siri AI kullanıma sunulduğunda, listedeki tüm cihazlarda kullanılabilecek. Ancak, yeni Siri bazı cihazlarda daha iyi çalışacak. Örneğin; Siri AI sesinin hızını ve ifade gücünü tamamen özelleştirme özelliği iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, M4 ve daha yeni işlemcili ve en az 12 GB RAM’e sahip iPad modelleri, M3 ve üzeri işlemcili ve en az 12 GB RAM’li Mac modelleri ve Apple Vision Pro (M5) ile sınırlı. Ayrıca, Apple'ın en güçlü cihaz içi yapay zeka modeli de yeni cihazlarla uyumlu. Bunun Siri üzerinde ne gibi bir etkisi olacağı ise belirsiz.

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