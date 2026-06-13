Yeni Siri hangi cihazlara gelecek? İşte Siri AI ile uyumlu modeller

Yeni Siri AI ile uyumlu tüm Apple cihazları
iPhone ve iPad modelleri
- iPhone 17 Pro, 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 16, 16 Plus
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro, 15 Pro Max
- iPad
- iPad Pro (M1 ve daha yeni çipe sahip modeller)
- iPad Air (M1 ve daha yeni çipe sahip modeller)
- iPad mini (A17 Pro)
Mac modelleri
- M1 ve daha yeni çipli Mac'ler
- A18 Pro işlemcili MacBook Neo
Apple Watch modelleri (AI destekli iPhone ile eşleştirilmiş)
- Apple Watch Series 9 ve üzeri
- Apple Watch Ultra 2 ve üzeri
- Apple Watch SE 3
Siri AI kullanıma sunulduğunda, listedeki tüm cihazlarda kullanılabilecek. Ancak, yeni Siri bazı cihazlarda daha iyi çalışacak. Örneğin; Siri AI sesinin hızını ve ifade gücünü tamamen özelleştirme özelliği iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, M4 ve daha yeni işlemcili ve en az 12 GB RAM’e sahip iPad modelleri, M3 ve üzeri işlemcili ve en az 12 GB RAM’li Mac modelleri ve Apple Vision Pro (M5) ile sınırlı. Ayrıca, Apple'ın en güçlü cihaz içi yapay zeka modeli de yeni cihazlarla uyumlu. Bunun Siri üzerinde ne gibi bir etkisi olacağı ise belirsiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: