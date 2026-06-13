Yeni Siri hangi cihazlara gelecek? İşte Siri AI ile uyumlu modeller

Tam Boyutta Gör Siri AI, iOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27 ve diğer yazılımlarla gelen en önemli yenilik. Ancak yalnızca daha yeni Apple cihazları yenilenmiş Siri'yi destekleyecek.

Yeni nesil Siri AI vs eski Siri: İşte tüm çarpıcı değişiklikler! 2 gün önce eklendi

Yeni Siri AI ile uyumlu tüm Apple cihazları

Tam Boyutta Gör iOS 27 ve beraberindeki güncellemeler, yıllardır beklenen yeni Siri’yi getirecek. Siri AI şu anda beta aşamasında, sonbaharda tüm kullanıcılara sunulacak. Ancak Siri AI yalnızca uyumlu donanımlarda kullanılabilecek. İşte yeni Siri AI'ı destekleyen iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch modelleri:

iPhone ve iPad modelleri

iPhone 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus

iPhone 16e

iPhone 15 Pro, 15 Pro Max

iPad

iPad Pro (M1 ve daha yeni çipe sahip modeller)

iPad Air (M1 ve daha yeni çipe sahip modeller)

iPad mini (A17 Pro)

Mac modelleri

M1 ve daha yeni çipli Mac'ler

A18 Pro işlemcili MacBook Neo

Apple Watch modelleri (AI destekli iPhone ile eşleştirilmiş)

Apple Watch Series 9 ve üzeri

Apple Watch Ultra 2 ve üzeri

Apple Watch SE 3

Siri AI kullanıma sunulduğunda, listedeki tüm cihazlarda kullanılabilecek. Ancak, yeni Siri bazı cihazlarda daha iyi çalışacak. Örneğin; Siri AI sesinin hızını ve ifade gücünü tamamen özelleştirme özelliği iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, M4 ve daha yeni işlemcili ve en az 12 GB RAM’e sahip iPad modelleri, M3 ve üzeri işlemcili ve en az 12 GB RAM’li Mac modelleri ve Apple Vision Pro (M5) ile sınırlı. Ayrıca, Apple'ın en güçlü cihaz içi yapay zeka modeli de yeni cihazlarla uyumlu. Bunun Siri üzerinde ne gibi bir etkisi olacağı ise belirsiz.

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Siri AI hangi modellere gelecek? Yeni Siri ile uyumlu cihazlar

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