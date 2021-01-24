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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD ordusu, yeni nesil bir tüfek sabitleme sistemi üzerinde çalışıyor

    ABD ordusunun 2019 yılında vazgeçtiği "Demir Adam" projesinden kalma bir teçhizatı piyade tüfekleri için kullanmak istediği belirtildi.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    ABD ordusu, yeni nesil bir tüfek sabitleme sistemi üzerinde çalışıyor
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    Amerikan ordusu, video oyunlarından gördüğümüz bir özelliği yakında gerçek dünya ortamına getirmeye hazırlanıyor. Dilimize nişan alma yardımcısı olarak çevirebileceğimiz aim assist özelliğini yeni nesil piyade tüfeklerinde kullanmaya hazırlanan kurumun, bunun için bir tüfek sabitleme sistemi üzerinde çalıştığı belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Milli fırkateyn TCG İstanbul, suya indirildi"

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    Tüfeği hedefe doğrulttuğumuzda ortaya çıkan doğal kol salınımını en aza indirmeye yarayan sistem, aslında kurumun bir süre çalışıp rafa kaldırdığı “Demir Adam” kıyafeti projesine ait. Asıl adı Hafif Taktik Saldırı Personel Giysisi (TALOS-Tactical Assault Light Operator Suit) olan ve 2019 yılında geliştirilmekten vazgeçilen proje için kullanılması planlanan Nişan Alma İyileştiricisi (ACE- Aim Control Enhancer) adlı ekipman, bir tür süspansiyon görevi gören bir cihaz.

    Hedefe doğrultulan tüfeğin doğal salınımı kontrol eden ve kullanıcının kol hareketlerine uyum sağlayan cihaz, namlunun hedef üzerinde en uygun şekilde kalmasını sağlıyor.

    Taktik aparat olarak ray sistemine sahip tüfeklere takılan cihaz bu sayede kullanıcısının çok daha isabetli atışlar yapmasına imkân tanıyor. Ordu envanterine girip girmeyeceği henüz belli olmayan ACE sisteminin, piyade tüfeklerine entegre edilmesi halinde askerleri çok daha etkili kılacağı şüphesiz görünüyor.



    https://interestingengineering.com/us-army-starts-testing-its-next-gen-rifle-stabilizing-system Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    n

    15 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    abd bizi kısgani bizim yeni tüfekler çok daha iyimiş
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    T th9 32 dk. ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    bahsettiğiniz tüfekler hakkında bilgiyi nereden bulabilirim.
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    Emir ErdaL (Emir Erdal) 29 dk. ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    Kına yolluyorum yakarsın. Ülkemizin ürettiği tüfekler-ihalar-sihalar vsvs. gayet iyi. Biz gurur duyuyoruz. abd şaklabanı seni !
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