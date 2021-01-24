ABD ordusu, yeni nesil bir tüfek sabitleme sistemi üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Amerikan ordusu, video oyunlarından gördüğümüz bir özelliği yakında gerçek dünya ortamına getirmeye hazırlanıyor. Dilimize nişan alma yardımcısı olarak çevirebileceğimiz aim assist özelliğini yeni nesil piyade tüfeklerinde kullanmaya hazırlanan kurumun, bunun için bir tüfek sabitleme sistemi üzerinde çalıştığı belirtildi.

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Tüfeği hedefe doğrulttuğumuzda ortaya çıkan doğal kol salınımını en aza indirmeye yarayan sistem, aslında kurumun bir süre çalışıp rafa kaldırdığı “Demir Adam” kıyafeti projesine ait. Asıl adı Hafif Taktik Saldırı Personel Giysisi (TALOS-Tactical Assault Light Operator Suit) olan ve 2019 yılında geliştirilmekten vazgeçilen proje için kullanılması planlanan Nişan Alma İyileştiricisi (ACE- Aim Control Enhancer) adlı ekipman, bir tür süspansiyon görevi gören bir cihaz.

Hedefe doğrultulan tüfeğin doğal salınımı kontrol eden ve kullanıcının kol hareketlerine uyum sağlayan cihaz, namlunun hedef üzerinde en uygun şekilde kalmasını sağlıyor.

Taktik aparat olarak ray sistemine sahip tüfeklere takılan cihaz bu sayede kullanıcısının çok daha isabetli atışlar yapmasına imkân tanıyor. Ordu envanterine girip girmeyeceği henüz belli olmayan ACE sisteminin, piyade tüfeklerine entegre edilmesi halinde askerleri çok daha etkili kılacağı şüphesiz görünüyor.

https://interestingengineering.com/us-army-starts-testing-its-next-gen-rifle-stabilizing-system

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