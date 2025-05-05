Balistik füze Tayfun hakkında son gelişmeler paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’i 225 bin kişi ziyaret ederken ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, burada Türkiye’nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olan Tayfun özelinde son gelişmeleri paylaştı.

Hem testler hem de seri üretim devam ediyor

Aynı zamanda Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun hakkında konuşan İkinci, "Tayfun'un hem testleri hem de seri üretimi devam ediyor" dedi. Tayfun füzesinin farklı bloklar halinde farklı özellikleri olan bir ürün ailesi olarak geliştirildiğine değinen İkinci şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri için seri üretimler devam ediyor. Seri üretimlerle beraber yeni blokların, yeni özelliklerin Tayfun'a eklenmesi için mühendislik çalışmaları da devam ediyor. Tayfun sınıfındaki en önemli vurucu güçlerden bir tanesi. Tayfun'un Silahlı Kuvvetlerimizin bu alandaki gücüne çok ciddi bir katkı yapacağını değerlendiriyoruz."

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İkinci ek olarak Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan IDEF 2025’te yeni sürprizlerin paylaşılacağını da aktardı; "Aynı zamanda da dünyadan gelecek olan birçok misafirimize de ROKETSAN'ın yeni teknolojilerini, yeni mühimmatlarını, yeni sistemlerini gösterme fırsatı yakalayacağız."

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