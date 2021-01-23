Milli fırkateyn TCG İstanbul, suya indirildi

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MİLGEM (Milli Gemi) projesinde üretilen ada sınıfı korvetin ardından beşinci gemi olan ve İ sınıfı fırkateynlerin ise ilki olan TCG İstanbul denize indirildi. 23 Ocak tarihinde denize indirilen gemi TM ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edildi. İ Sınıfı Fırkateyn projesinde, ilk geminin tasarım ve inşasının İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca yapılmasına yönelik karar, 30 Haziran 2015 tarihinde alınmıştı. TCG İstanbul’un inşa faaliyetlerine ise 3 Temmuz 2017’de başlanmıştı.

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MİLGEM'in beşinci gemisi TCG İstanbul, 2023'te teslim edilecek

TCG İstanbul’un Mayıs 2022’de liman kabul testleri, 2023 Ocak’ta seyir kabul testleri tamamlandıktan sonra Eylül 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. TCG İstanbul, MİLGEM projesinin ilk dört gemisi ADA sınıfı korvetlere kıyasla çok daha farklı kabiliyetlere, büyük boyutlara ve daha yüksek deplasmana (yüzen bir geminin taşırdığı suyun kütlesi) sahip. TCG İstanbul, 113 metre uzunluğa ve 14.4 metre genişliğe sahip.

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TCG İstanbul’un seyir sistemleri, muhabere sistemleri, radar sistemleri, silah sistemleri, sualtı sistemleri, elektronik harp sistemleri ve elektro-optik sistemlerinin tedarikinden Aselsan sorumlu. ADA sınıfı korvetlere kıyasla çok daha gelişmiş hava savunma sistemleri ile donatılan İ sınıfı fırkateynler, milli olarak geliştirilmeye devam eden, ADA sınıflarında bulunmayan ve geminin satıhtan havaya güdümlü mermi atmasını sağlayan Dikey Atım Sistemi’ne ev sahipliği yapacak. Alçak irtifa namlulu hava savunma sistemi KORKUT’un deniz versiyonu olan GÖKDENİZ’i de yine İ sınıfı fırkateynlerde göreceğiz. ATMACA satıhtan satıha güdümlü mermiler fırkateynlerin vurucu güçlerinden bir diğeri.

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İ Sınıfı fırkateynlerin savunma sistemleri yukarıdakilerle sınırlı değil. Su üstü hedefleri ile kara hedeflerine atış yapabilen bir adet 76 mm’lik baştopu ile 2 adet 25 mm’lik uzaktan komutalı silah sistemi, İ sınıfı fırkateynleri güçlü kılan diğer silah sistemlerinden. İ sınıfı fırkateynlerde 123 personel görev yapacak ve gemide bir adet Sea Hawk helikopteri bulunacak.

Aynı törende, Pakistan için inşa edilmekte olan ADA sınıfı korvetlerden 3’üncüsüne ait ilk kaynağın da yapıldığını belirtelim.

https://www.savunmahaber.com/2021-01-23-stm-i-sinifi-firkateyn-denize-indirildi/

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