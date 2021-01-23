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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Milli fırkateyn TCG İstanbul, suya indirildi

    MİLGEM kapsamında üretilen ve inşa faaliyetlerine ise 3 Temmuz 2017’de başlanan İ sınıfı fırkateyn TCG İStanbul, suya indirildi. Gemi, Eylül 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Milli fırkateyn TCG İstanbul, suya indirildi
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    MİLGEM (Milli Gemi) projesinde üretilen ada sınıfı korvetin ardından beşinci gemi olan ve İ sınıfı fırkateynlerin ise ilki olan TCG İstanbul denize indirildi. 23 Ocak tarihinde denize indirilen gemi TM ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edildi. İ Sınıfı Fırkateyn projesinde, ilk geminin tasarım ve inşasının İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca yapılmasına yönelik karar, 30 Haziran 2015 tarihinde alınmıştı. TCG İstanbul’un inşa faaliyetlerine ise 3 Temmuz 2017’de başlanmıştı.

    Ayrıca Bkz. "AKINCI-C TİHA yerli motor TEI-PD222 ile uçacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar MİLGEM'in beşinci gemisi TCG İstanbul, 2023'te teslim edilecek

    TCG İstanbul’un Mayıs 2022’de liman kabul testleri, 2023 Ocak’ta seyir kabul testleri tamamlandıktan sonra Eylül 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. TCG İstanbul, MİLGEM projesinin ilk dört gemisi ADA sınıfı korvetlere kıyasla çok daha farklı kabiliyetlere, büyük boyutlara ve daha yüksek deplasmana (yüzen bir geminin taşırdığı suyun kütlesi) sahip. TCG İstanbul, 113 metre uzunluğa ve 14.4 metre genişliğe sahip.

    Milli fırkateyn TCG İstanbul, suya indirildi
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    TCG İstanbul’un seyir sistemleri, muhabere sistemleri, radar sistemleri, silah sistemleri, sualtı sistemleri, elektronik harp sistemleri ve elektro-optik sistemlerinin tedarikinden Aselsan sorumlu. ADA sınıfı korvetlere kıyasla çok daha gelişmiş hava savunma sistemleri ile donatılan İ sınıfı fırkateynler, milli olarak geliştirilmeye devam eden, ADA sınıflarında bulunmayan ve geminin satıhtan havaya güdümlü mermi atmasını sağlayan Dikey Atım Sistemi’ne ev sahipliği yapacak. Alçak irtifa namlulu hava savunma sistemi KORKUT’un deniz versiyonu olan GÖKDENİZ’i de yine İ sınıfı fırkateynlerde göreceğiz. ATMACA satıhtan satıha güdümlü mermiler fırkateynlerin vurucu güçlerinden bir diğeri.

    İ Sınıfı fırkateynlerin savunma sistemleri yukarıdakilerle sınırlı değil. Su üstü hedefleri ile kara hedeflerine atış yapabilen bir adet 76 mm’lik baştopu ile 2 adet 25 mm’lik uzaktan komutalı silah sistemi, İ sınıfı fırkateynleri güçlü kılan diğer silah sistemlerinden. İ sınıfı fırkateynlerde 123 personel görev yapacak ve gemide bir adet Sea Hawk helikopteri bulunacak.

    Aynı törende, Pakistan için inşa edilmekte olan ADA sınıfı korvetlerden 3’üncüsüne ait ilk kaynağın da yapıldığını belirtelim.



    https://www.savunmahaber.com/2021-01-23-stm-i-sinifi-firkateyn-denize-indirildi/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 51 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ada sınıfı korvetlerimizden birisi, adını tam olarak hatırlayamıyorum, Kuşadası limanında zaman zaman demirliyor. O kadar yakışıklı bir alet ki, vay be diyor insan yanından geçerken.

    İstanbul sınıfı fırkateynler de yine modern ve çok yakışıklı duruyor. Korvetlerimizin büyük abileri olacaklar inşallah.

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    venomboy_85 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    "Oyun değiştirici" Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz

    Muhteşem haberler, devam...
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