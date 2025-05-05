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    Dünyada ilk: Ukrayna, insansız deniz aracıyla iki Rus Su-30 uçağını düşürdü

    Ukrayna, tarihte ilk kez deniz tabanlı insansız dron aracı tarafından ateşlenen AIM-9 Sidewinder hava-hava füzeleriyle iki Rus Su-30 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

    Ukrayna, insansız deniz aracıyla iki Rus Su-30 uçağını düşürdü Tam Boyutta Gör
    Ukrayna, Karadeniz’de gerçekleştirdiği dikkat çekici bir operasyonla Rusya’ya ait iki adet Su-30 tipi savaş uçağını deniz tabanlı bir insansız yüzey aracı (USV) üzerinden fırlatılan füze ile düşürdüğünü açıkladı. Su-30 uçağının tahmini değeri 50 milyon dolar. Kiev yönetimi, tarihte ilk kez bir hava-hava füzesinin deniz tabanlı dron aracılığıyla savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

    Benzeri görülmemiş bir olay

    Ukrayna İstihbaratı (GUR), Karadeniz’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla Rusya’ya ait iki Su-30 savaş uçağını, deniz tabanlı insansız su araçlarından fırlattığı AIM-9 Sidewinder füzeleriyle vurduğunu duyurdu. 2 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen bu saldırı, hem askeri hem de teknolojik açıdan tarihe geçecek türden.

    İlk açıklama, Ukrayna istihbaratı tarafından yayımlanan ve bir Rus savaş uçağının denize düştüğünü gösteren video ile geldi. Ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ikinci bir Rus uçağının daha imha edildiğini bildirdi ancak tipi hakkında ayrıntı vermedi. GUR Başkanı Kirilo Budanov ise The War Zone’a verdiği röportajda, her iki hedefin de Su-30 tipi savaş uçakları olduğunu doğruladı ve bu operasyonun “tarihi bir an” olduğunu vurguladı.

    Bu olay, dünya tarihinde ilk kez bir insanlı savaş uçağının, deniz tabanlı insansız drondan fırlatılan bir hava-hava füzesiyle düşürülmesi anlamına geliyor. Dahası, kullanılan füzenin Amerikan yapımı AIM-9 Sidewinder olması, bu silahın da tarihinde bir ilk teşkil ediyor. Sidewinder füzeleri bugüne kadar sadece hava araçları tarafından taşınarak kullanılmıştı.

    GUR Başkanı Budanov’un aktardığına göre saldırı, üç adet Magura V7 deniz dronu tarafından gerçekleştirildi. Bu araçlar, Magura V5’in büyütülmüş ve hava savunma görevlerine uyarlanmış bir versiyonu. Yaklaşık 8 metre uzunluğundaki V7, daha geniş bir gövdeye ve sabit füze rampalarına sahip. Bu yapı, AIM-9 gibi gelişmiş füzelerin platforma entegre edilebilmesini sağladı.

    Budanov, farklı füze tiplerinin test edildiğini ancak AIM-9 Sidewinder’ın Magura V7 ile en iyi uyumu sağladığını belirtti. Operasyon sırasında iki dron ateş açarken, üçüncü araç destek görevi üstlendi. Ukraynalı yetkililer, operasyonun ardından ilk kez bir Magura V7 fotoğrafını da kamuoyuyla paylaştı.

    Kaynakça https://en.defence-ua.com/weapon_and_tech/the_missile_used_by_ukrainian_magura_drone_for_historic_su_30_downing_was_aim_9_sidewinder-14396.html https://gur.gov.ua/en/content/vpershe-u-sviti-voiny-hur-udarom-z-morskoho-drona-magura-znyshchyly-vorozhyi-boiovyi-litak
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