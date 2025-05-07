Bayraktar TB2T-AI sınırları zorluyor: Kendi irtifa rekorunu kırdı

Bayraktar TB2T-AI’yi farklı kılan bir diğer unsur ise entegre yapay zeka sistemleri. SİHA bünyesinde bulunan üç adet yapay zeka bilgisayarı, araca tam otonomi kazandırıyor. Görsel navigasyon kabiliyeti sayesinde arazileri tanıyarak yön tayini yapabiliyor, hedef tespit ve teşhis süreçlerinde bağımsız kararlar alabiliyor. Ayrıca gelişmiş algoritmalar sayesinde pist tanıma ve otonom iniş-kalkış gibi kompleks görevleri kendi başına gerçekleştirebiliyor.
En dikkat çeken özelliklerden biri de, yoğun elektronik harp koşullarında bile arazi referanslı görsel seyrüsefer yeteneğiyle görevine devam edebilmesi. Bu sayede GPS karıştırma gibi tehditler karşısında dahi rotasını belirleyip hedefe ulaşabiliyor.