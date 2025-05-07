Bayraktar TB2T-AI sınırları zorluyor: Kendi irtifa rekorunu kırdı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Baykar, yerli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar TB2T-AI SİHA ile bir ilke daha imza attı. Gelişmiş yapay zeka kabiliyeti ve turbo motor gücüyle donatılan yeni nesil insansız hava aracı, Keşan’da gerçekleştirilen test uçuşunda 37.096 feet yüksekliğe ulaşarak kendi irtifa rekorunu kırdı.

Bayraktar TB2T-AI’dan bir rekor daha

Tam Boyutta Gör Bayraktar TB2T-AI, 21 Şubat 2025 tarihinde çıktığı 30.318 feet’lik uçuşun ardından, yeni testlerde performansını daha da ileriye taşıdı. 37.096 feet (yaklaşık 11.306 metre) irtifaya ulaşan milli SİHA’nın bu başarısında sahip olduğu turbo motorun payı büyük. Turbo motor sayesinde çok daha hızlı tırmanabilen platform, 160 knot (300 km/s) üzerindeki hızıyla kısa sürede 30.000 feet seviyesinin üzerine çıkabiliyor. Aynı zamanda bu irtifalarda görev yapabilmesi, hem gözlem hem de taarruz görevlerinde daha geniş bir etki alanı anlamına geliyor.

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Bayraktar TB2T-AI’yi farklı kılan bir diğer unsur ise entegre yapay zeka sistemleri. SİHA bünyesinde bulunan üç adet yapay zeka bilgisayarı, araca tam otonomi kazandırıyor. Görsel navigasyon kabiliyeti sayesinde arazileri tanıyarak yön tayini yapabiliyor, hedef tespit ve teşhis süreçlerinde bağımsız kararlar alabiliyor. Ayrıca gelişmiş algoritmalar sayesinde pist tanıma ve otonom iniş-kalkış gibi kompleks görevleri kendi başına gerçekleştirebiliyor.

En dikkat çeken özelliklerden biri de, yoğun elektronik harp koşullarında bile arazi referanslı görsel seyrüsefer yeteneğiyle görevine devam edebilmesi. Bu sayede GPS karıştırma gibi tehditler karşısında dahi rotasını belirleyip hedefe ulaşabiliyor.

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