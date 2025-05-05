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    Nisan ayında savunma ve havacılık sanayisinde rekor ihracat

    Türkiye, nisan ayınsa savunma ve havacılık sanayisinde yeni bir rekora imza attı. Nisan ayında bu alanda 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Bu, yüzde 54’lük bir artışa işaret ediyor.

    Nisan ayında savunma ve havacılık sanayisinde rekor ihracat Tam Boyutta Gör
    Türkiye savunma ve havacılık sanayisi, 2025 yılının nisan ayında tarihi bir ihracat başarısına imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sektörün ihracat performansına ilişkin önemli veriler paylaştı.

    Savunma nisanda rekor kırdı

    Haluk Görgün’ün verdiği bilgilere göre, Nisan 2025'te savunma ve havacılık sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarak 539 milyon dolara ulaştı. Ocak-nisan döneminde ise toplam ihracat, yüzde 67’lik artışla 2 milyar 238 milyon dolar olarak kaydedildi. Sadece son 12 ay dikkate alındığında ihracat hacmi 7 milyar 635 milyon doları buldu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42’lik bir yükselişe işaret ediyor.

    Nisan ayında savunma ve havacılık sanayisinde rekor ihracat Tam Boyutta Gör
    Görgün, elde edilen başarının tesadüf olmadığını, aksine uzun vadeli stratejik planlamaların ve kararlılıkla yürütülen çalışmaların sonucu olduğuna değindi: “Bu rakamlar sadece bir anlık başarı değil kararlılıkla sürdürülen, stratejik adımlarla desteklenen bir yükselişin göstergesidir.” Görgün, ihracatın sürdürülebilirliği için yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine odaklandıklarını vurguladı.

    Bu yıl 8,5 milyar dolara ulaşılabilir

    2025 yılı için bütçe hedeflerine göre savunma ve havacılık sanayisinin bu yıl 7,3 milyar dolarlık bir ihracat yapması isteniyor. Bu yıl hedeflenen ciro ise 18,2 milyar dolar. Görgün, TEKNOFEST’te yaptığı açıklamada 2024’ü 7,1 milyar dolar ile tamamladıklarını, mevcut rakamlara göre ise bu yıl 8-8,5 milyar dolara ulaşabileceklerini söyledi.

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