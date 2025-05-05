Nisan ayında savunma ve havacılık sanayisinde rekor ihracat

Savunma nisanda rekor kırdı
Haluk Görgün’ün verdiği bilgilere göre, Nisan 2025'te savunma ve havacılık sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarak 539 milyon dolara ulaştı. Ocak-nisan döneminde ise toplam ihracat, yüzde 67’lik artışla 2 milyar 238 milyon dolar olarak kaydedildi. Sadece son 12 ay dikkate alındığında ihracat hacmi 7 milyar 635 milyon doları buldu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42’lik bir yükselişe işaret ediyor.
Bu yıl 8,5 milyar dolara ulaşılabilir
2025 yılı için bütçe hedeflerine göre savunma ve havacılık sanayisinin bu yıl 7,3 milyar dolarlık bir ihracat yapması isteniyor. Bu yıl hedeflenen ciro ise 18,2 milyar dolar. Görgün, TEKNOFEST’te yaptığı açıklamada 2024’ü 7,1 milyar dolar ile tamamladıklarını, mevcut rakamlara göre ise bu yıl 8-8,5 milyar dolara ulaşabileceklerini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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