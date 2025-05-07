ABD'nin Mach 5 hıza ulaşan Talon-A aracı, dünyanın en büyük uçağından fırlatıldı

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Tam Boyutta Gör ABD Savunma Bakanlığı, hipersonik teknolojilerde önemli bir başarıya daha imza attı. Stratolaunch tarafından geliştirilen Talon-A isimli yeniden kullanılabilir hipersonik test aracı, Mart ayında gerçekleştirilen ikinci uçuş denemesinde Mach 5 hızını aştı ve otonom olarak iniş yaptı. Bu test, ABD'nin insanlı X-15 programının 1968’de sona ermesinden bu yana ilk kez yeniden kullanılabilir hipersonik uçuş gerçekleştirdiği anlamına geliyor.

Talon-A ile ABD dengeleri değiştirebilir

Talon-A, yine Stratolaunch tarafından geliştirilen 117 metre ile dünyanın en büyük kanat açıklığına sahip çift gövdeli Roc'un gövdesine bağlı olarak havalanarak Pasifik Okyanusu üzerinde uçtu ve Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’ne sorunsuz, otonom bir iniş yaptı. Uçuş, MACH-TB (Multi-Service Advanced Capability Hypersonics Test Bed) programı kapsamında gerçekleştirildi.

Geleneksel, tek kullanımlık roket sistemlerinin aksine Talon-A, tekrar tekrar kullanılabilir yapısıyla hem test sürecini hızlandırıyor hem de geliştirme maliyetlerini düşürüyor. Bu da hipersonik silahların geliştirilmesini daha erişilebilir hale getiriyor. Saniyeler içinde binlerce kilometre yol alabilen bu sistemler, düşman savunmalarını etkisiz bırakma potansiyeline sahip.

Hipersonik araçlar, ses hızının en az beş katı hızda uçabilen, yüksek manevra kabiliyetine sahip. Hız ve çeviklik kombinasyonları, onları geleneksel balistik füzelerden çok daha zor takip edilebilir ve engellenebilir hale getiriyor. Bu arada Talon-A, X-15’in yaklaşık yarısı kadar, bir okul otobüsünden biraz daha küçük. bunda insansız olmasının payı da büyük. Ek olarak insansız olması, manevra kabiliyeti açısından sınırları zorlaması ve insan vücudunun yapabileceğinin ötesinde manevra yapabilmesi için önemli.

Talon-A, Ursa Major adlı girişim tarafından geliştirilen Hadley sıvı yakıtlı roket motoruyla çalışıyor. Yeniden kullanılabilir bu test platformu sayesinde mühendisler, hipersonik sistemlere entegre edilecek motorlar, sensörler ve iletişim sistemlerini gerçek zamanlı koşullarda test edebiliyor. Bu arada Talon-A’nin iki test uçuşunda da hangi yükleri taşıdığı belirsiz; ne firma ne de ABD Savunma Bakanlığı bu konuda detay vermiyor.

ABD’nin savunma sanayisinin önde gelen firmaları olan Lockheed Martin, Northrop Grumman ve RTX (eski adıyla Raytheon Technologies) de hipersonik alandaki çalışmalarına hız verirken, aynı zamanda bu silahlara karşı savunma sistemleri geliştirmeye yönelik yatırımlar da artıyor.

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