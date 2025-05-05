İngiltere, havada dengeleri değiştirecek otonom İHA’yı hizmete aldı

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Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), savunma kabiliyetlerini köklü bir şekilde dönüştürmeye aday StormShroud adlı yeni nesil otonom İHA sistemini resmen hizmete aldı. Yapılan açıklamalara göre StormShroud’un yalnızca bir dron değil, RAF savaş uçaklarını daha öldürücü ve daha dayanıklı hale getirecek çığır açıcı bir sistem olduğu vurgulandı.

Düşman hava savunmasını kandırıyor

Tam Boyutta Gör Yeni sistem, hem otonom yapısıyla hem de düşman hava savunmalarını bastırma (SEAD) kabiliyetiyle dikkat çekiyor. StormShroud, Portekiz merkezli Tekever’in geliştirdiği AR3 taktik insansız hava platformu ile Leonardo UK tarafından geliştirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki BriteStorm elektronik harp sisteminin birleşimiyle ortaya çıktı. Sistem, düşman radarlarını yanıltarak Typhoon ve F-35 Lightning gibi savaş uçaklarının hedeflerine görünmeden ulaşmasına olanak tanıyor.

2030’a kadar tam donanımlı ACP filosu hedefi

Tam Boyutta Gör StormShroud, RAF’ın 216. Filosu tarafından kullanılacak ve bu filo, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin otonom iş birlikçi platform (ACP) ve sadık kanat arkadaşı (loyal wingman) konseptiyle çalışan tek birimi olma özelliğini taşıyor. 2030 yılına kadar tam teşekküllü bir ACP filosunun hizmete alınması hedefleniyor.

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Program, ABD Hava Kuvvetleri’nin CCA (Collaborative Combat Aircraft) girişimiyle benzerlik gösterse de, Birleşik Krallık’ın Japonya ve İtalya ile ortak yürüttüğü Altıncı Nesil Savaş Uçağı Projesi (GCAP) ile daha yakından uyumlu bir yapıya sahip. GCAP programının da 2035’te meyvesini vermesi bekleniyor.

Öte yandan StormShroud’un gelişiminin Ukrayna’da kazanılan tecrübelerle şekillendirildiğinin de altı çiziliyor. Özellikle karmaşık RF (radyo frekansı) ortamlarında, sürü halinde uçabilen bu platformların hayatta kalma oranının "son derece yüksek" olduğu vurgulanıyor. Bu da modern savaş ortamında yüksek maliyet ve etkinlik oranı sağlıyor. Ek olarak StormShroud gibi iş birlikçi platformlar mürettebatlı platformların karşılaştıkları riskleri de önemli ölçüde azaltıyor.

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