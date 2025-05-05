Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İngiltere, havada dengeleri değiştirecek otonom İHA’yı hizmete aldı

    Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri, StormShroud olarak adlandırılan ilk otonom iş birlikçi platformunu hizmete aldı. Bu, savaş uçaklarının hayatta kalabilirliğini artıran bir çözüm.

    İngiltere’den havada dengeleri değiştirecek otonom İHA Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), savunma kabiliyetlerini köklü bir şekilde dönüştürmeye aday StormShroud adlı yeni nesil otonom İHA sistemini resmen hizmete aldı. Yapılan açıklamalara göre StormShroud’un yalnızca bir dron değil, RAF savaş uçaklarını daha öldürücü ve daha dayanıklı hale getirecek çığır açıcı bir sistem olduğu vurgulandı.

    Düşman hava savunmasını kandırıyor

    İngiltere’den havada dengeleri değiştirecek otonom İHA Tam Boyutta Gör
    Yeni sistem, hem otonom yapısıyla hem de düşman hava savunmalarını bastırma (SEAD) kabiliyetiyle dikkat çekiyor. StormShroud, Portekiz merkezli Tekever’in geliştirdiği AR3 taktik insansız hava platformu ile Leonardo UK tarafından geliştirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki BriteStorm elektronik harp sisteminin birleşimiyle ortaya çıktı. Sistem, düşman radarlarını yanıltarak Typhoon ve F-35 Lightning gibi savaş uçaklarının hedeflerine görünmeden ulaşmasına olanak tanıyor.

    2030’a kadar tam donanımlı ACP filosu hedefi

    İngiltere’den havada dengeleri değiştirecek otonom İHA Tam Boyutta Gör
    StormShroud, RAF’ın 216. Filosu tarafından kullanılacak ve bu filo, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin otonom iş birlikçi platform (ACP) ve sadık kanat arkadaşı (loyal wingman) konseptiyle çalışan tek birimi olma özelliğini taşıyor. 2030 yılına kadar tam teşekküllü bir ACP filosunun hizmete alınması hedefleniyor.

    Program, ABD Hava Kuvvetleri’nin CCA (Collaborative Combat Aircraft) girişimiyle benzerlik gösterse de, Birleşik Krallık’ın Japonya ve İtalya ile ortak yürüttüğü Altıncı Nesil Savaş Uçağı Projesi (GCAP) ile daha yakından uyumlu bir yapıya sahip. GCAP programının da 2035’te meyvesini vermesi bekleniyor.

    Öte yandan StormShroud’un gelişiminin Ukrayna’da kazanılan tecrübelerle şekillendirildiğinin de altı çiziliyor. Özellikle karmaşık RF (radyo frekansı) ortamlarında, sürü halinde uçabilen bu platformların hayatta kalma oranının "son derece yüksek" olduğu vurgulanıyor. Bu da modern savaş ortamında yüksek maliyet ve etkinlik oranı sağlıyor. Ek olarak StormShroud gibi iş birlikçi platformlar mürettebatlı platformların karşılaştıkları riskleri de önemli ölçüde azaltıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dolgu olan dişimin kenarı kırıldı lenovo loq alınır mı iphone 11 çift sim mi regal 58r66u01 kktc vatandaşlığı avantajları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum