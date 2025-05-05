İngiltere, havada dengeleri değiştirecek otonom İHA’yı hizmete aldı

Program, ABD Hava Kuvvetleri’nin CCA (Collaborative Combat Aircraft) girişimiyle benzerlik gösterse de, Birleşik Krallık’ın Japonya ve İtalya ile ortak yürüttüğü Altıncı Nesil Savaş Uçağı Projesi (GCAP) ile daha yakından uyumlu bir yapıya sahip. GCAP programının da 2035’te meyvesini vermesi bekleniyor.
Öte yandan StormShroud’un gelişiminin Ukrayna’da kazanılan tecrübelerle şekillendirildiğinin de altı çiziliyor. Özellikle karmaşık RF (radyo frekansı) ortamlarında, sürü halinde uçabilen bu platformların hayatta kalma oranının "son derece yüksek" olduğu vurgulanıyor. Bu da modern savaş ortamında yüksek maliyet ve etkinlik oranı sağlıyor. Ek olarak StormShroud gibi iş birlikçi platformlar mürettebatlı platformların karşılaştıkları riskleri de önemli ölçüde azaltıyor.