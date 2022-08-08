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Günümüz çağında yapay zekalar ciddi bir gelişim göstermekte ve artık bu sistemler eşsiz eserler üretebilecek kapasiteye ulaşmış durumda. Fakat yapay zeka tarafından oluşturulan eserlerin patentlenmesi konusunda yasal olarak engeller bulunuyor.

Bilgisayar bilimcisi Stephen Thaler, oluşturduğu Creativity Machine adındaki yapay zekanın üretmiş olduğu A Recent Entrance to Paradise eseri için 2019 yılında ABD Telif Hakları ofisine başvuruda bulunmuştu. Fakat ofis, eserin “gerçek kişi” tarafından oluşturulması gerektiğini gerekçe göstererek telif hakkı vermeyi reddetmişti.

Hukuk, yapay zeka eserlerini kabul etmiyor

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Şimdi ise ABD federal mahkemesi bu konu hakkındaki son kararını açıkladı. Mahkeme kararına göre yapay zeka tarafından oluşturulan bir eserin veya buluşun patentlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Zira patent yasasına göre yalnıza insanların patent sahibi olabileceği belirtilmekte.

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Patent yasasınde geçen "birey" kelimesi doğrudan "bir kişi, insan olma" anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla yasal anlamda yapay zeka eserlerinin patent alması olası görünmüyor. Günümüz yapay zekalarının insanlar tarafından oluşturulmuş yazılımlar olduğunu düşündüğümüzde kararın doğru olduğunu görmekteyiz. Ancak Avustralya'da bir mahkeme yapay zeka sistemlerinin patent kanunu kapsamında tanınabileceğini tespit etmişti. Görünen o ki gelecekte, yapay zeka ve hukuk zemininde daha fazla tartışmaya tanık olacağız.

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ABD: Yapay zekanın oluşturduğu eserler patent alamaz