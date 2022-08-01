Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tencent eski ve yıpranmış fotoğrafları onaran ücretsiz yapay zeka sistemini tanıttı

    Tencent eski yıpranmış fotoğraflara hayat veren yeni bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan GFP-GAN, fotoğrafların eksik kısımlarını saniyeler içerisinde doldurabiliyor.
    2

    Tencent'ten yıpranmış fotoğrafları onaran yapay zeka sistemi
    Tam Boyutta Gör

    Çinli internet devi Tencent, eskiden kalma yıpranmış fotoğrafları onarmak ve çözünürlüklerini artırmak üzere geliştirilmiş GFP-GAN yapay zeka sistemini tanıttı. Söz konusu teknoloji, fotoğrafların eksik kısımlarını saniyeler içinde yüksek doğrulukla doldurabiliyor.

    Tencent geliştiricileri GFP-GAN sistemini oluştururken NVIDIA'nın mevcut StyleGAN-2 modelini kullandı. Bu teknik gözler ve ağız gibi temel yüz özelliklerine odaklanarak fotoğraftaki kişinin "kimliğini" korumayı hedefliyor. Yani buradaki amaç gerçeğe en yakın sonucu elde etmek.

    Tencent'ten yıpranmış fotoğrafları onaran yapay zeka sistemi
    Tam Boyutta Gör

    Ücretsiz deneyebilirsiniz

    Çinli uzmanların ürettiği sinir ağı sisteminin sınırlamaları var. Örneğin, henüz yüksek çözünürlüklü görüntülerle çalışamıyor. Ayrıca şu an için kusursuz olmaktan uzak olduğunu belirtelim. Fotoğraflardaki kişilerde hafif bir kimlik değişikliği meydana gelebiliyor.

    Tencent'ten yıpranmış fotoğrafları onaran yapay zeka sistemi
    Tam Boyutta Gör
    Tüm bu eksik yanlarına rağmen GFP-GAN'ın umut verici olduğunu söyleyebiliriz. Projenin mimarları yapay zeka sistemini herkesin kullanımına sunmaya karar verdi. Algoritmayı web sitesi üzerinden deneyebilir veya restorasyon teknolojisini kendi projenize entegre etmek için GitHub üzerinden kaynak kodunu indirebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S22 5G
    Samsung Galaxy S22 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız