Tencent eski ve yıpranmış fotoğrafları onaran ücretsiz yapay zeka sistemini tanıttı

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Çinli internet devi Tencent, eskiden kalma yıpranmış fotoğrafları onarmak ve çözünürlüklerini artırmak üzere geliştirilmiş GFP-GAN yapay zeka sistemini tanıttı. Söz konusu teknoloji, fotoğrafların eksik kısımlarını saniyeler içinde yüksek doğrulukla doldurabiliyor.

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Tencent geliştiricileri GFP-GAN sistemini oluştururken NVIDIA'nın mevcut StyleGAN-2 modelini kullandı. Bu teknik gözler ve ağız gibi temel yüz özelliklerine odaklanarak fotoğraftaki kişinin "kimliğini" korumayı hedefliyor. Yani buradaki amaç gerçeğe en yakın sonucu elde etmek.

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Çinli uzmanların ürettiği sinir ağı sisteminin sınırlamaları var. Örneğin, henüz yüksek çözünürlüklü görüntülerle çalışamıyor. Ayrıca şu an için kusursuz olmaktan uzak olduğunu belirtelim. Fotoğraflardaki kişilerde hafif bir kimlik değişikliği meydana gelebiliyor.

Tam Boyutta Gör Tüm bu eksik yanlarına rağmen GFP-GAN'ın umut verici olduğunu söyleyebiliriz. Projenin mimarları yapay zeka sistemini herkesin kullanımına sunmaya karar verdi. Algoritmayı web sitesi üzerinden deneyebilir veya restorasyon teknolojisini kendi projenize entegre etmek için GitHub üzerinden kaynak kodunu indirebilirsiniz.

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Tencent'ten yıpranmış fotoğrafları onaran yapay zeka sistemi