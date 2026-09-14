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    Trump, yapay zekâ çalışmalarını yavaşlatma çağrısını reddetti: Durmak yok!

    OpenAI, Anthropic, Microsoft gibi önde gelen şirketlerin yöneticileri yapay zekâ çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrılarken yaparken, Donald Trump'tan tam tersi yönde bir çıkış geldi.

    Trump, yapay zekâ çalışmalarını yavaşlatma çağrısını reddetti: Durmak yok! Tam Boyutta Gör
    Giderek daha otonom hâle gelen yapay zekâların son haftalarda sızıntı ve hackleme girişimleriyle gündeme gelmesi, teknoloji dünyasını epey endişelendirmiş görünüyor. Zira son günlerde OpenAI, Anthropic, Microsoft gibi önde gelen şirketlerin patronlarından yapay zekâ çalışmalarını bir süre yavaşlatma yönünde çağrılar üst üste geliyor. Ancak Silikon Vadisi'ndeki bu endişeli hava, Beyaz Saray'a ulaşmamış görünüyor. Çünkü Donald Trump, bu çağrıyı reddetti.

    Trump: "Çin'in Önündeyiz ve Böyle Kalmasını İstiyorum."

    Dün İrlanda'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, yapay zekâ konusunda belli başlı "koruyucu önlemlerin" alınabileceğini söylese de topyekûn bir yavaşlamanın söz konusu olmadığını ifade etti. ABD'nin Çin karşısındaki teknolojik üstünlüğünü kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Trump, şu anda yapay zekâ yarışında geri adım atmanın ülkenin çıkarlarına zarar vereceğini savunuyor: "Çin'in önündeyiz ve açıkçası böyle kalmasını istiyorum. Çünkü yapay zekâ yarışını kim kazanırsa, günün sonunda kazanan o olur."

    Trump'ın bu açıklamaları Beyaz Saray'ın konu hakkındaki genel tutumunu da yansıtıyor. Nitekim Trump'ın eski yapay zekâ danışmanı David Sacks de bu hafta benzer bir açıklamada bulundu ve bu konuda topu şirketlere attı. Sacks'a göre şirketler gerçekten süreci yavaşlatmak istiyorsa bunu kendi kararlarıyla yapabilir. Devlet tarafından istenen düzenlemeleri bu kararın ön şartı hâline getirmek, kamuoyu ve siyasi sistem üzerinde baskı oluşturma çabasından başka bir şey değil.

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da bu konuda Trump'a benzer bir yaklaşım sergiledi. Johnson, yapay zekâ konusunda paniğe kapılmamak gerektiğini söylerken, ABD'nin teknolojik yarışta Çin'in gerisine düşmemesi gerektiğini vurguladı. Yani bu konuda ikna edilmesi gereken tek isim Trump değil. Onun liderliğinde şu anda iktidarda olan Cumhuriyetçi Parti genel olarak bu tarz bir yavaşlatmaya karşı.

    Bu durum üst üste gelen çağrılara rağmen somut bir adım atılmasının zor olacağını gösteriyor. Diğer yandan David Sacks'in açıklaması da önemli bir noktaya parmak basıyor. Eğer teknoloji şirketleri gerçekten böyle bir aksiyon almak istiyorlarsa bunun için Trump'ın onayına ihtiyaçları yok. Hâl böyleyken topu devlete atıyor olmaları, bu konuda ne kadar samimi olduklarını sorgulatıyor.

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