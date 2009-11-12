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Acer 24-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu: H243HXB

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,1b
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8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer 24-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu: H243HXB
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, 24-inç boyutundaki entegre kameralı yeni monitörünü duyurdu. Firmanın H243HXB kod adını taşıyan geniş ekran LCD monitörü 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 2ms tepki süresi ile geliyor. TN panel kullanan ve 300 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip olan monitörün dinamik karşıtlık oranı ise 80,000:1 olarak açıklandı.

Çoklu ortam uygulamaları için hazırlanan yeni monitörde, 1 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre ve CrystalEye internet kamerasına yer veriliyor. D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle birlikte USB bağlantısına da sahip olan Acer H243HXB, yurt dışında 299 Avro seviyesinden kullancıların beğenisine sunuluyor.


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sft67 10 yıl
kamera albenisi ve görünüşü ile güzel
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mistifa 10 yıl
Haaaaaaaaaala TN paneli kakalıyorlar millete yuh artık!
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DemBabus 10 yıl
ACER H243 HBMİD 'den farkı çok az sadece usb ve wecam için 100 avro fark verilmez bence...
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4L1 10 yıl
aynı monitörüne webcam koymuş bu resimdede monitör acer degil sanki acer bile yazmıyor ztn azer yazısıda zorlayınca bazı monitörlerinde çıkıyor acer ın çalışma sistemiyle casperın çalışma sistemi arasında fark yok eskiden di o üreticilik hiç bir şeyi kendi üretmiyor artık.
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tanak 10 yıl
led aydınlatma standart olmalı artık.
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mav1li 10 yıl
Görünüş olarak samsung 2232bw ye çok benziyor. Hık demiş burnundan düşmüş.
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einhander 10 yıl
kamera konması bır artı
tasarımı goze hos gorunuyor
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TELESCOPE 10 yıl
al benisi olmuş
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