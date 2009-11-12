Acer 24-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu: H243HXB

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, 24-inç boyutundaki entegre kameralı yeni monitörünü duyurdu. Firmanın H243HXB kod adını taşıyan geniş ekran LCD monitörü 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor ve 2ms tepki süresi ile geliyor. TN panel kullanan ve 300 cd/m2 parlaklık seviyesine sahip olan monitörün dinamik karşıtlık oranı ise 80,000:1 olarak açıklandı.

Çoklu ortam uygulamaları için hazırlanan yeni monitörde, 1 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre ve CrystalEye internet kamerasına yer veriliyor. D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle birlikte USB bağlantısına da sahip olan Acer H243HXB, yurt dışında 299 Avro seviyesinden kullancıların beğenisine sunuluyor.