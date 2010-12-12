Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer çift ekranlı dizüstü bilgisayarı Iconia'yı Ocak ayında satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,1b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önümüzdeki iki yıl içerisinde HP'yi geride bırakarak dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer, geçtiğimiz ay New York'ta düzenlediği etkinlikte tanıttığı Iconia isimli çift ekranlı dizüstü bilgisayarını satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni yıl ile birlikte raflardaki yerini almaya başlaması beklenen Iconia için ilk fiyat bilgileri gelmeye başladı.

Tasarım özellikleriyle Toshiba'nın daha önce satışa sunulan Libretto W100 modelini hatırlatan Acer Iconia'da, 14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde iki adet LED backlit ekran bulunuyor. Farklı amaçlarla kullanılabilen ekranlardan birisini sanal klavye olarak kullanabileceğiniz gibi dikey modda elektronik kitap okuyucusu olarak ta değerlendirebileceksiniz.

Intel platformunu temel alan ve terciheb bağlı olarak Core i5 (480M/560M/580M) serisi işlemcilerle donatılabilen Iconia, 4GB bellek ve işlemciye entegre Intel HD Graphics grafik birimiyle geliyor. Bütçe ve/veya tercihe bağlı olarak 750GB'a kadar farklı disk seçenekleri ile tercih edilebilecek özel tasarımlı dizüstü bilgisayarda, kablosuz iletişim için 802.11n ve Bluetooth 3.0 ile birlikte opsiyonel seçenek olarak 3G de sunuluyor. İnternet kamerası, HDMI ve USB 3.0 portu gibi detaylara sahip olan Iconia, Windows 7 Home Premium 64bit işletim sistemiyle sunulacak.

Gelen bilgilere göre 28 Ocak'ta İspanya'da satışa sunulacak Acer Iconia'nın başlangıç fiyatı 1499 Avro olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
laptopu ters cevir ustteki ekran da dokunmatik olmus olur :)))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Esasında 2 ekran olarak düşünmeyin. Alttaki ekranı klavye olarak düşünün. Su da dökülse, simit de yeseniz, üzerinde yapışkan bir şey de yeseniz bir silişte tertemiz olacak..
Hatırlıyorum da o canım Microsoft S82 Digital Media Keyboard'ımı üzerine kola döküldükten sonra yapış yapış oldu diye temizlesem bile düzelmediği için atmak zorunda kalmıştım. Bu klavye yani 2. ekran tam benim gibi tıkınanlara göre :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mechatronik 8 yıl
ilginç bir tasarım olmuş. 2 ekranda dokunmatik mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
bana biraz kullanını zor geldi.ekran klavyesine bakmadan kullanamazsın bunu ekran kartı da iyi değil kasar bu alet fazla zora gelmez.uygulama olarak işe yarar tarafı yok bence 1 kg'dan fazla ağırlı ile kitap okunmaz bunla pratik değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 8 yıl
ekran çizilecek diye korkuyorduk şimdi iki ekran çizilecek diye iki kat korkacağız ama en güzeli oyunlar için farklı yerler tuş atayıp klavye yerine değişik tuş kombinasyonu yapabilmemiz olacaktır yani herhalde böyle bir özelliği olur bunun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl

deniztoyota

ekran çizilecek diye korkuyorduk şimdi iki ekran çizilecek diye iki kat korkacağız ama en güzeli oyunlar için farklı yerler tuş atayıp klavye yerine değişik tuş kombinasyonu yapabilmemiz olacaktır yani herhalde böyle bir özelliği olur bunun


ne oyunu oynıcaksın bunda. intel ekran kartı var
biraz daha düşük olsa ve ekran kartıda idarelik bi gt3x ya da hd5x serisi olsa iyi olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 4. Nesil iPod Touch video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim