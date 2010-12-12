Acer çift ekranlı dizüstü bilgisayarı Iconia'yı Ocak ayında satışa sunuyor

Önümüzdeki iki yıl içerisinde HP'yi geride bırakarak dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer, geçtiğimiz ay New York'ta düzenlediği etkinlikte tanıttığı Iconia isimli çift ekranlı dizüstü bilgisayarını satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni yıl ile birlikte raflardaki yerini almaya başlaması beklenen Iconia için ilk fiyat bilgileri gelmeye başladı.

Tasarım özellikleriyle Toshiba'nın daha önce satışa sunulan Libretto W100 modelini hatırlatan Acer Iconia'da, 14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde iki adet LED backlit ekran bulunuyor. Farklı amaçlarla kullanılabilen ekranlardan birisini sanal klavye olarak kullanabileceğiniz gibi dikey modda elektronik kitap okuyucusu olarak ta değerlendirebileceksiniz.

Intel platformunu temel alan ve terciheb bağlı olarak Core i5 (480M/560M/580M) serisi işlemcilerle donatılabilen Iconia, 4GB bellek ve işlemciye entegre Intel HD Graphics grafik birimiyle geliyor. Bütçe ve/veya tercihe bağlı olarak 750GB'a kadar farklı disk seçenekleri ile tercih edilebilecek özel tasarımlı dizüstü bilgisayarda, kablosuz iletişim için 802.11n ve Bluetooth 3.0 ile birlikte opsiyonel seçenek olarak 3G de sunuluyor. İnternet kamerası, HDMI ve USB 3.0 portu gibi detaylara sahip olan Iconia, Windows 7 Home Premium 64bit işletim sistemiyle sunulacak.

Gelen bilgilere göre 28 Ocak'ta İspanya'da satışa sunulacak Acer Iconia'nın başlangıç fiyatı 1499 Avro olacak.