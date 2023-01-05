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    Acer Aspire S tümleşik bilgisayarlar performansa oynuyor

    Acer Aspire S tümleşik bilgisayar serisinde on ikinci veya on üçüncü nesil Intel Core işlemci seçenekleri ve Intel Arc A serisi ekran kartları seçenekleri sunuluyor. 
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    Acer Aspire S Tam Boyutta Gör
    CES 2023 fuarına pek çok iddialı masaüstü ve dizüstü bilgisayarını getiren Acer, hepsini bir arada isteyenleri de unutmadı. Yeni Acer Aspire S tümleşik bilgisayarlar tatmin edici bir performansla geliyor.

    Acer Aspire S özellikleri ve fiyatı

    Acer Aspire S tümleşik bilgisayar serisi alüminyum kasaya ve öne-arkaya hareket ettirilebilir bir ekrana sahip. Ekranda QHD+ çözünürlük ortak olarak sunulmuş. DTS Surround ile desteklenmiş ses yanında Full HD web kamera opsiyonel olarak Quad HD ile değiştirilebiliyor.

    Seride iki farklı model mevcut. 27 inçlik Acer Aspire S modelinde on ikinci nesil Intel Core işlemci seçenekleri ve Iris Xe dahili grafikler yer alıyor. Bu modelin fiyatı 1200$ seviyesinden başlayacak.

    32 inçlik Acer Aspire S modeli ise on üçüncü nesil Intel Core i7 işlemci ve Intel Arc A serisi ekran kartları ile performans odaklı hale geliyor. Bu modelin başlangıç fiyatı ise 1700$ olarak belirlenmiş.

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