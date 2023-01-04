Acer Nitro 17 serinin en güçlüsü

Tam Boyutta Gör CES 2023 fuarında sahneye çıkan firmalardan birisi de Acer oldu. Firma en son AMD ve Intel işlemciler ve en son Nvidia ekran kartları ile donatılan birbirinden iddialı dizüstü modellerini tanıttı.

Acer Nitro 17 özellikleri ve fiyatı

Acer Nitro 17 oyuncu dizüstü modeli 17.3 inçlik ekranında Full HD çözünürlük 144Hz/165Hz ve QHD çözünürlük 165Hz panel seçenekleri sunuyor. Ekran-kasa oranı yüzde 81 iken touchpad alanı da geniş tutulmuş.

Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) tanıtıldı 7 sa. önce eklendi

On üçüncü nesil Intel işlemciler ve GeForce RTX 4000 serisi ekran kartları ile performans çıtası arttırılıyor. 32GB’a kadar DDR5 4800MHz RAM ve 2TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD seçenekleri sunulmuş.

Çift fanlı soğutma tasarımı yanlarda ve arkada toplam 4 çıkışa sahip. Kullanıcı fan hızlarını kontrol edebiliyor. Klavye 4 bölgeli RGB aydınlatmaya sahipken iki mikrofon ve iki DTS:X Ultra hoparlör mevcut. Acer Nitro 17 modeli Avrupa’da 1600 Avro olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Acer Nitro 17 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı