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Acer DirecX11 destekli dizüstü bilgisayar hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,1b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer DirecX11 destekli dizüstü bilgisayar hazırlıyor
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DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5000 serisini Ocak ayında duyurmaya hazırlanan AMD, dizüstü bilgisayar pazarındaki yükselişini yeni modellerle sürdürmek istiyor. Sistem üreticilerinin DirectX 11 destekli yeni dizüstü bilgisayarlarını 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarında tanıtması beklenirken, modelini tanıtacak ilk üreticilerden birisi de Acer olacak.

Özellikle netbook pazarındaki yüksek satış başarısıyla son çeyrekte dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başaran Acer, oyuncular için hazırladığı DirectX 11 destekli yeni dizüstü bilgisayar modeliyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın Aspire 8942G-728G1280TWN olarak isimlendirdiği yeni model, sahip olduğu güçlü özelliklerle masaüstü sistemlere rakip olabilir.

Intel Calpella platformunu temel alan ve 1.6GHz'de* çalışan dört çekirdekli Core i7 720QM işlemcisini kullanan dizüstü bilgisayarda 8GB DDR3 bellek kapasitesine ve 640GB kapasiteli iki adet sabit disk kullanılabilecek. 1980 x 1080 piksel çözünürlüğünde 18.4-inç ekrana sahip olan taşınabilir bilgisayarda optik sürücü olarak Blu-ray seçeneğinin de hazır olacağı belirtiliyor.

Ekran kartı olarak ATi Mobility Radeon HD 5850 ile güçlendirilen sistemin DirectX 11 destekli ilk dizüstü bilgisayar olabileceği üzerinde duruluyor. 8 hücreli pilin kullanılacağı 4.6Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarı, 4x USB 2.0 slotsu, 802.11 abgn WiFi, Bluetooth, ExpressCard, HDMI ve çok formatlı kart okuyucusu gibi özelliklere de sahip olacak ve Windows 7 işletim sistemiyle gelecek.

DirectX 11 destekli Acer Aspire 8942G-728G1280TWN'nin lansman tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.

*Turbo Boost teknolojisi ile işlemci, saat hızını otomatik olarak yükseltebiliyor.


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byorkouk 9 yıl
ya arkdaşlar Aralık ayından beri bu ürün hala gelmedimi Türkiye'ye ??
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DH Misafiri 9 yıl
4.6Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar oyunlarda hızlı olamaz,çok ağır,1.3 kg olsa tadından yenmez.
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aslanemre58 9 yıl

Misafir

4.6Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar oyunlarda hızlı olamaz,çok ağır,1.3 kg olsa tadından yenmez.

Bu nasıl yorum ya

Hızı ağırlığa göre mi belirleniyor?
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DH Misafiri 9 yıl
Iste buuu inanirmisiniz 2 aydir sabah aksam sitenizdeki haberleri kontrol ediyordum, iste istedigim haber cikti sonunda sizi seviyorum donanimhaber.com ekibi :)))
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simplethinks 9 yıl
mobile corei7 işlemciler turbo boost özelliğiyle 1,6 ghz den 2,8 çıkıyor ve oyunlarda iyi performans gösteriyor ekran kartıda 5xxx olunca bu bilgisayar gerçekten performanslı olacak yerli üretici firmanın aynı işlemcili ve gt 240 ekran kartlı laptopu oyunlarda gerçekten çok iyi ama fiyatlarda gerçekten uçuk
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Mertcan. 9 yıl
Açıkçası şu an çok gerekli bir proje değil ama Acer bunu bilerek çalışalım önde olalım diyor , tabii ki yenilikler güzel :)
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OverClocK1ng 9 yıl
Acer olduğu için fiyatı iyi olabilir bence.
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peaceonearth 9 yıl
notebookcheck-tr.com/...
yalnız burda herhangi bir test sonucunu liistede eklememişler
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aslanemre58 9 yıl

peaceonearth

notebookcheck-tr.com/...
yalnız burda herhangi bir test sonucunu liistede eklememişler

Kart daha tanıtılmadı ki
Bu sadece notebookcheck sitesinin tahminleri
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Batuist 9 yıl
bu mobility GPU lar masa üstüne denk düşen modellerle aynı performansı mı veriyor acaba?? değilse yüzde kaçını veriyor acaba??aynı olması pek mümkün gözükmüyor..
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Erasmus78 9 yıl
4.6Kg!!!

5 para etmez bu cihaz.
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ariftanis 9 yıl
SİSTEM GUZEL AMA BENCE FİYAT DUŞUK OLMALİ
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uA_OzaN 9 yıl
bnce çok güzel iyi bir fiyatı olursa alınabilirliği yüksek olur
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