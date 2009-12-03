Acer DirecX11 destekli dizüstü bilgisayar hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5000 serisini Ocak ayında duyurmaya hazırlanan AMD, dizüstü bilgisayar pazarındaki yükselişini yeni modellerle sürdürmek istiyor. Sistem üreticilerinin DirectX 11 destekli yeni dizüstü bilgisayarlarını 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarında tanıtması beklenirken, modelini tanıtacak ilk üreticilerden birisi de Acer olacak.

Özellikle netbook pazarındaki yüksek satış başarısıyla son çeyrekte dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başaran Acer, oyuncular için hazırladığı DirectX 11 destekli yeni dizüstü bilgisayar modeliyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın Aspire 8942G-728G1280TWN olarak isimlendirdiği yeni model, sahip olduğu güçlü özelliklerle masaüstü sistemlere rakip olabilir.

Intel Calpella platformunu temel alan ve 1.6GHz'de* çalışan dört çekirdekli Core i7 720QM işlemcisini kullanan dizüstü bilgisayarda 8GB DDR3 bellek kapasitesine ve 640GB kapasiteli iki adet sabit disk kullanılabilecek. 1980 x 1080 piksel çözünürlüğünde 18.4-inç ekrana sahip olan taşınabilir bilgisayarda optik sürücü olarak Blu-ray seçeneğinin de hazır olacağı belirtiliyor.

Ekran kartı olarak ATi Mobility Radeon HD 5850 ile güçlendirilen sistemin DirectX 11 destekli ilk dizüstü bilgisayar olabileceği üzerinde duruluyor. 8 hücreli pilin kullanılacağı 4.6Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarı, 4x USB 2.0 slotsu, 802.11 abgn WiFi, Bluetooth, ExpressCard, HDMI ve çok formatlı kart okuyucusu gibi özelliklere de sahip olacak ve Windows 7 işletim sistemiyle gelecek.

DirectX 11 destekli Acer Aspire 8942G-728G1280TWN'nin lansman tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

*Turbo Boost teknolojisi ile işlemci, saat hızını otomatik olarak yükseltebiliyor.