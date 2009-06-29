Acer dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi olmayı hedefliyor

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Bilgisayar üretiminde sektöre yön veren firmaların pozisyon mücadelesinde gerilim tırmanıyor. HP'den sonra dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi olan Dell ile Acer önümüzdeki aylarda sıkı bir mücadeleye girişebilirler. Dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü bilgisayar üreticisi arasındaki yeni pazar araştırmasına göre, son çeyrekte Dell %13.6'lık pazar payı ile yoluna devam ederken, Acer'ın payı ise %11.6 olarak hesaplandı ve oluşan son rakamlara göre Acer ile Dell arasındaki pazar payı farkı %2'ye geriledi.

2007 yılında Gateway ve Packard Bell firmalarını satın alarak agresif büyüme planının ilk sinyallerini veren ve Aspire One serisi netbook modellerinin yüksek satış rakamlarına ulaşarak pazar payını geliştiren Acer'ın yükselişi, yakın dönemde Dell için bir tehdit unusuru oluşturur mu bilinmez ama iki firma arasındaki rekabet giderek artacak gibi görünüyor.