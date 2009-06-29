Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi olmayı hedefliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,3b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Acer dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi olmayı hedefliyor
Tam Boyutta Gör

Bilgisayar üretiminde sektöre yön veren firmaların pozisyon mücadelesinde gerilim tırmanıyor. HP'den sonra dünyanın en büyük ikinci PC üreticisi olan Dell ile Acer önümüzdeki aylarda sıkı bir mücadeleye girişebilirler. Dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü bilgisayar üreticisi arasındaki yeni pazar araştırmasına göre, son çeyrekte Dell %13.6'lık pazar payı ile yoluna devam ederken, Acer'ın payı ise %11.6 olarak hesaplandı ve oluşan son rakamlara göre Acer ile Dell arasındaki pazar payı farkı %2'ye geriledi.

2007 yılında Gateway ve Packard Bell firmalarını satın alarak agresif büyüme planının ilk sinyallerini veren ve Aspire One serisi netbook modellerinin yüksek satış rakamlarına ulaşarak pazar payını geliştiren Acer'ın yükselişi, yakın dönemde Dell için bir tehdit unusuru oluşturur mu bilinmez ama iki firma arasındaki rekabet giderek artacak gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
hp kıyas kabul etmez... tebiki hp.... aynı özelliklere sahip niye hp ye fazla para veriyim diyen arkadaşlara derimki palio nunda 1600 cc olanı var BMW ninde 1600 olanı var sizce hangisi iyi :)))))) yapmayın arkasalar... madem bu kadar iyi bi marka neden hiç bi uzmanlık ürünü yok mesela acer marka anakart gördünmü.. yada başka bi ürün... palio ile bmw 316 kıyaslanırmı yaaa...ben uzun yıllar pc teknik servisinde calıştım MCSE olarak hiç acer in serverine rastlamadım varmı denk gelen :))))) bu kıyaslama gercelkten komik olmus bi de tartışılıyo ya :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Multeci, ben de senin gibi reklam kokan hareketler hissediyorum :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 10 yıl
kendimde acer 5920 kullanıcısı olmama rağmen acer için bileşenleri yani konfigürasyonu güzel ama kasası sadece estetik model üretiyor diyebilirim
kasaları sağlam değil (toshiba ve hp ile kıyaslanamaz),klavyesi genellikle esneyen bir yapıya sahip ki bu müziğin sesi açıldığında titremelere ve sese de yol açıyor
ses yüksek olmasına rağmen hoparlörler başarılı değil,patlak ve parazitli ses veriyorlar
ha bunları söyledim ama bunlarda sanırım acer da fiyatın uygun olmasının sonuçları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerem17 10 yıl
mayısa kadar ACER kullanıcısıydım ama haziranda hp aldım artık HP Kullanıorm çünkü acer gerçekten servis olarak hp den daha geride bir çok sorun var acer da allah insanları acerın dandikliğinden korusun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 10 yıl

Orjinalden alıntı: kerem17

mayısa kadar ACER kullanıcısıydım ama haziranda hp aldım artık HP Kullanıorm çünkü acer gerçekten servis olarak hp den daha geride bir çok sorun var acer da allah insanları acerın dandikliğinden korusun


fake hesap kokusu alıyorum, e tabi önemli konu ortada iki dev şirket var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 10 yıl
Acer gayet kaliteli.Yani gidipte aynı özelliklere sırf HP diye çok para veremem.Acer zaten aynı özelliklere sahip ve çok daha uygun fiyat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 10 yıl
Eğer şu netbookların fiyatlarını Intel'in istediği fiyatlara çekerlerse, o zaman görün Acer'ı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 10 yıl
valla acer ın son seri laptop kasaları gayet güzel, gerçekten problemsize yakın ve güzel fonksiyonlara sahip. fiyatlarıda her zamanki gibi uygun oluyor. bence dell i yakında geçer hp yide geçmesi lazım bence ama ad yapmış bi kere hp ler. hiç sevmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevidaL 10 yıl
Nedense Acer markasını duyunca ön yargı ile yaklaşıyorum. Hp mi Acer mi deseler sırf isimden kazanır zaten HP
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8286 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dell, acer ve pazar payı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Cinebonus ile 3D sinema üzerine röportaj 10 yıl The Conduit inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim