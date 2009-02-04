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Acer Ferrari 1200 kameralara poz verdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer Ferrari 1200 kameralara poz verdi
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Formala 1 bu yıl bambaşka bir kimliğe bürünecek. Hem yapılan teknik ve aerodinamik düzenlemeler hem de devam eden küresel ekonomik krize karşı alınan yeni tasarruf önlemleri karşısında Mart ayında Melbourne'de başlayacak 2009 sezonu büyük sürprizlere gebe olacak. Yeni sezona da şampiyonluk iddiasıyla hazırlanan Ferrari'nin F60 kod adlı yeni F1 aracını tanıtmasından sonra firmanın en büyük teknoloji sponsarlarından birisi olan Acer, Ferrar serisi dizüstü bilgisayar ailesini, tanıttığı yeni bir model ile güncelledi.

Acer'ın Ferrari 1200 adını verdiği yeni dizüstü bilgisayarın detaylı teknik özellikleri ve görselleri gün ışığına çıktı. Firmanın 12.1" CrstalBrite backlit LCD ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayarı AMD'nin Puma platformunu kullanıyor. ve Turion X2 Ultra serisi mobil işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. AMD'nin M780G yonga seti üzerine inşa edilen sistemin grafik yükünü DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen en güncel ATi IGP'lerinden Radon HD 3200 karşılıyor.

İşlemci modeli, bellek ve depolama kapasitesine göre alternatif versiyonlarının olacağı bildirilen Acer Ferrari 1200, tasarım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. 12.1" ekranıyla Ferrari tutkunlarının yanı sıra mobil profesyonelleri de hedef alan dizüstü bilgisayar, Ferrari logosu ve karbon fiber desenli dış kaplamasıyla dikkat çekiyor. Yine Ferrari logolu özel bir fare (mouse) ile birlikte kullanıma sunulacak olan dizüstü bilgisayarınçoklu ortam tuşları gibi iç tasarım ögelerinde de Formula 1 izlerine rastlamak mümkün.

Acer, Ferrari 1200'ün satışına önümüzdeki günlerde başlamayı planlıyor.

Acer Ferrari 1200 kameralara poz verdi
Tam Boyutta Gör

Acer Ferrari 1200 kameralara poz verdi
Tam Boyutta Gör

Acer Ferrari 1200 kameralara poz verdi
Tam Boyutta Gör

Acer Ferrari 1200 kameralara poz verdi
Tam Boyutta Gör


http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11820&Itemid=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CaSsErDoDo 10 yıl
gerçekten bu tasarımı çok beğendim
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natcenk 10 yıl
şwkil güzel ama özellik iyi değil
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max975 10 yıl
dışı harikada içi önemli eee fiyatı ferrari gibi ise hiç olmaz
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DavutGENC 10 yıl
vallahi 10 numara bişey e benziyor tipten amam ekran kar tı düşüktür. :D
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