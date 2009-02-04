Acer Ferrari 1200 kameralara poz verdi

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Formala 1 bu yıl bambaşka bir kimliğe bürünecek. Hem yapılan teknik ve aerodinamik düzenlemeler hem de devam eden küresel ekonomik krize karşı alınan yeni tasarruf önlemleri karşısında Mart ayında Melbourne'de başlayacak 2009 sezonu büyük sürprizlere gebe olacak. Yeni sezona da şampiyonluk iddiasıyla hazırlanan Ferrari'nin F60 kod adlı yeni F1 aracını tanıtmasından sonra firmanın en büyük teknoloji sponsarlarından birisi olan Acer, Ferrar serisi dizüstü bilgisayar ailesini, tanıttığı yeni bir model ile güncelledi.

Acer'ın Ferrari 1200 adını verdiği yeni dizüstü bilgisayarın detaylı teknik özellikleri ve görselleri gün ışığına çıktı. Firmanın 12.1" CrstalBrite backlit LCD ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayarı AMD'nin Puma platformunu kullanıyor. ve Turion X2 Ultra serisi mobil işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. AMD'nin M780G yonga seti üzerine inşa edilen sistemin grafik yükünü DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen en güncel ATi IGP'lerinden Radon HD 3200 karşılıyor.

İşlemci modeli, bellek ve depolama kapasitesine göre alternatif versiyonlarının olacağı bildirilen Acer Ferrari 1200, tasarım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. 12.1" ekranıyla Ferrari tutkunlarının yanı sıra mobil profesyonelleri de hedef alan dizüstü bilgisayar, Ferrari logosu ve karbon fiber desenli dış kaplamasıyla dikkat çekiyor. Yine Ferrari logolu özel bir fare (mouse) ile birlikte kullanıma sunulacak olan dizüstü bilgisayarınçoklu ortam tuşları gibi iç tasarım ögelerinde de Formula 1 izlerine rastlamak mümkün.

Acer, Ferrari 1200'ün satışına önümüzdeki günlerde başlamayı planlıyor.

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http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11820&Itemid=1