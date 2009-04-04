Acer her ay 1 milyon adet netbook satmayı amaçlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın yönetim kurulu başkanı J.T. Wang yaptığı açıklamasında küresel ekonomik krizin etkisi altında geçen ilk çeyreğe kıyasla ikinci çeyreğin daha iyi geçeceğini umduğunu ancak ne kadar daha iyi geçeceği konusunda emin olmadığını belirtti.
Öte yandan bay Wang açıklamasında Mayıs ayından itibaren 10.1" ekrana sahip, düşük maliyetli netbook bilgisayarlardan her ay 1 milyon adet satmayı hedeflediklerini ve daha önce açıklanan 12-15 milyon adetlik 2009 netbook satış tahminine uyacaklarını belirtti.
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bence bu netbook zamazingolarının ssd'li versiyonları harıç en janjanlısının 150$ fabrika çıkış maliyeti vardır.150$ : cpu+anakart+yonga=60 kasa=5 hdd+ram=40 lcd=20 klavye+mouse+speaker=10 pil=10 ıvırzıvır=5 (ıvırzıvır:ambalaj,dokuman,vd,kablo vb.)
bu rakamların ustunde malıyetlenecegını zannetmiyorum.tabi bir zandan ibaret ,ancak memleketımızdekı ve "ağbiieaa bılgısayarda kar marjı vallaha yuzde 2 bılemedın yuzde 5 yaaaaa" mottosunu keloglan masalı oldugunu dusunuyorum.Hostes bır arkadasım var ,sıngapurdan burada satılan bır laptopun daha ust modelını neredeyse yarı fıyatına aldıgını gordum(faturalı).100 liraysa 65 liraya oranında...
ne güzel di mi : ))