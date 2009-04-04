Acer her ay 1 milyon adet netbook satmayı amaçlıyor

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın yönetim kurulu başkanı J.T. Wang yaptığı açıklamasında küresel ekonomik krizin etkisi altında geçen ilk çeyreğe kıyasla ikinci çeyreğin daha iyi geçeceğini umduğunu ancak ne kadar daha iyi geçeceği konusunda emin olmadığını belirtti.

Öte yandan bay Wang açıklamasında Mayıs ayından itibaren 10.1" ekrana sahip, düşük maliyetli netbook bilgisayarlardan her ay 1 milyon adet satmayı hedeflediklerini ve daha önce açıklanan 12-15 milyon adetlik 2009 netbook satış tahminine uyacaklarını belirtti.