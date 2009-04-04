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Acer her ay 1 milyon adet netbook satmayı amaçlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer her ay 1 milyon adet netbook satmayı amaçlıyor
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın yönetim kurulu başkanı J.T. Wang yaptığı açıklamasında küresel ekonomik krizin etkisi altında geçen ilk çeyreğe kıyasla ikinci çeyreğin daha iyi geçeceğini umduğunu ancak ne kadar daha iyi geçeceği konusunda emin olmadığını belirtti.

Öte yandan bay Wang açıklamasında Mayıs ayından itibaren 10.1" ekrana sahip, düşük maliyetli netbook bilgisayarlardan her ay 1 milyon adet satmayı hedeflediklerini ve daha önce açıklanan 12-15 milyon adetlik 2009 netbook satış tahminine uyacaklarını belirtti.


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sendemail 10 yıl
200$ a içindekilerin yarısını cıkartır mı ?
bence bu netbook zamazingolarının ssd'li versiyonları harıç en janjanlısının 150$ fabrika çıkış maliyeti vardır.150$ : cpu+anakart+yonga=60 kasa=5 hdd+ram=40 lcd=20 klavye+mouse+speaker=10 pil=10 ıvırzıvır=5 (ıvırzıvır:ambalaj,dokuman,vd,kablo vb.)
bu rakamların ustunde malıyetlenecegını zannetmiyorum.tabi bir zandan ibaret ,ancak memleketımızdekı ve "ağbiieaa bılgısayarda kar marjı vallaha yuzde 2 bılemedın yuzde 5 yaaaaa" mottosunu keloglan masalı oldugunu dusunuyorum.Hostes bır arkadasım var ,sıngapurdan burada satılan bır laptopun daha ust modelını neredeyse yarı fıyatına aldıgını gordum(faturalı).100 liraysa 65 liraya oranında...
ne güzel di mi : ))
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alito 10 yıl
200$ satar ama içinde birşey bulamazsın donanımın yarısını çıkarır içinden :)
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sendemail 10 yıl
tamam 200$'a sat alalım birer tane.Hatta toplu alım taahhüt ediyorum,dayımgil ,halamgil,facebooktan 300 kişi ,vs.re
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max975 10 yıl
bakalım bu krizde ne kadar olacak..
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