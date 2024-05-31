Acer oldukça iddialı yeni Predator OLED oyun monitörlerini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Acer, profesyonel oyunculara ve oyun meraklılarına hitap etmek üzere tasarlanan Predator serisine üç yeni model ekledi. Yeni modeller parlak OLED ekranlara, yüksek yenileme hızlarına ve ultra akıcı performansa sahip Predator X27U F3, Predator X34 X5 ve Predator X32 X3 oyun monitörlerinden oluşuyor.

Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium uyumlu olan monitörler 10 bit renk derinliğiyle, DCI-P3 %99 renk gamı ve Delta E<1 renk doğruluğuyla gelişmiş canlı renkler sağlıyorlar. Ayrıca monitörler VESA DisplayHDR True Black 400 desteğine de sahip.

Acer Predator X27U F3 özellikleri

Tam Boyutta Gör Predator X27U F3, 480 Hz yenileme hızı ve 0,01 ms piksel tepki süresine sahip 27 inç OLED panel ile geliyor. WQHD (2560x1440) çözünürlük sunan monitör, type-C ve iki HDMI 2.1 bağlantı noktasıyla donatılıyor. Hem konsol hem de PC oyunlarını destekleyen Predator X27U F3, monitör standında oyuncuların ve yayıncıların web kamerası veya ekran ışığı gibi aksesuarlar takmasına olanak tanıyan bir tripod montaj soketi de içeriyor.

Acer Predator X32 X3 özellikleri

Tam Boyutta Gör Predator X32 X3 ise 240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms (GTG) tepki süresine sahip 31,5 inç büyüklüğünde 4K UHD (3840x2160) OLED ekran sunuyor. Dynamic Frequency and Resolution ile yenileme hızına veya çözünürlüğe öncelik vererek çok yönlülük sunan ürün, 240 Hz'de çarpıcı 4K UHD veya 480 Hz'de akıcı FHD'yi destekliyor. Predator X32 X3 ayrıca type-C ve iki HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip.

Acer Predator X34 X5 özellikleri

Tam Boyutta Gör Son olarak karşımızda Predator X34 X5 ve büyük ekranı var. Sürükleyici ve duyarlı bir deneyim isteyen oyuncular Predator X34 X5 ile 1800R kavis ve UWQHD (3440x1440) çözünürlüklü 34 inçlik OLED paneline sahip oluyorlar. 240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunan monitör, iki adet HDMI 2.1, bir DisplayPort ve Type-C bağlantı seçeneklerini oyunculara sunuyor.

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Tüm monitörler ayarlanabilir eğim, dönüş ve yükseklik ayarı sunuyor. Ses için iki adet 5 watt hoparlör ve tek bir klavye ve fare kurulumuyla iki bilgisayar arasında zahmetsizce geçiş yapmak için dahili bir KVM anahtarı ile birlikte geliyorlar. Ayrıca göz yorgunluğunu önlemek için BlueLightShield Pro, titreşimsiz, düşük karartma ve ComfyView teknolojilerine de ev sahipliği yapıyorlar.

Acer Predator X34 X5, X32 X3 ve X27U F3 fiyatı ve çıkış tarihi

Predator X34 X5, Kuzey Amerika'da 4. Çeyrekte 1.099 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Türkiye’yi de içerisine alan EMEA'da ise aynı dönemde 1.399 avroluk fiyat etiketiyle raflarda olacak. Aynı şekilde Predator X32 X3 modeli de Kuzey Amerika'da 1.199 dolar; EMEA'da ise 1.399 avrodan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Son olarak ise Predator X27U F3, Kuzey Amerika'da 3. çeyrekte 1.199 dolar; EMEA'da ise aynı dönemde 1.199 avrodan başlayan fiyatlarla alıcılarını arayacak.

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