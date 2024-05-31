Acer oldukça iddialı yeni Predator OLED oyun monitörlerini tanıttı

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- Acer Predator X34 X5, X32 X3 ve X27U F3 fiyatı ve çıkış tarihi
- Yorumlar
Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium uyumlu olan monitörler 10 bit renk derinliğiyle, DCI-P3 %99 renk gamı ve Delta E<1 renk doğruluğuyla gelişmiş canlı renkler sağlıyorlar. Ayrıca monitörler VESA DisplayHDR True Black 400 desteğine de sahip.
Acer Predator X27U F3 özellikleri
Acer Predator X32 X3 özellikleri
Acer Predator X34 X5 özellikleri
Tüm monitörler ayarlanabilir eğim, dönüş ve yükseklik ayarı sunuyor. Ses için iki adet 5 watt hoparlör ve tek bir klavye ve fare kurulumuyla iki bilgisayar arasında zahmetsizce geçiş yapmak için dahili bir KVM anahtarı ile birlikte geliyorlar. Ayrıca göz yorgunluğunu önlemek için BlueLightShield Pro, titreşimsiz, düşük karartma ve ComfyView teknolojilerine de ev sahipliği yapıyorlar.
Acer Predator X34 X5, X32 X3 ve X27U F3 fiyatı ve çıkış tarihi
Predator X34 X5, Kuzey Amerika'da 4. Çeyrekte 1.099 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Türkiye’yi de içerisine alan EMEA'da ise aynı dönemde 1.399 avroluk fiyat etiketiyle raflarda olacak. Aynı şekilde Predator X32 X3 modeli de Kuzey Amerika'da 1.199 dolar; EMEA'da ise 1.399 avrodan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Son olarak ise Predator X27U F3, Kuzey Amerika'da 3. çeyrekte 1.199 dolar; EMEA'da ise aynı dönemde 1.199 avrodan başlayan fiyatlarla alıcılarını arayacak.Kaynakça https://www.engadget.com/acers-new-batch-of-predator-gaming-monitors-feature-faster-oled-screens-060033834.html https://news.acer.com/acer-unveils-next-level-oled-gaming-monitors-supercharged-for-blazing-speed-and-stunning-visuals Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.