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Acer Liquid E, Android v2.1 (Eclair) ve Snapdragon ile birlikte geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Başta HTC olmak üzere Motorola, Samsung, LG Mobile ve Sony Ericsson tarafından benimsenen Google'ın mobil işletim sistemi akıllı telefon pazarına atılım gerçekleştiren Acer'ın da dikkatini çekmiş, bundan bir kaç ay önce Liquid teknoloji severlerin huzuruna çıkarılmıştı. Mobil Dünya Kongresi'nde Acer da birbirinden parlak çözümlerini sergileyenler arasındaydı ve sergilenen akıllı telefonlardan birisi Liquid E oldu.

115 x 62.5 x 12.5 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında tasarlanan Liquid E, Qualcomm'un Snapdragon işlemcisinin ve 256 MB RAM'in gücünü arkasına almış. Ancak Snapdragon'un saat hızının 1 GHz'den 768 MHz'e düşürüldüğü söyleniyor. Android'in v2.1 (Eclair) sürümünü kullanan Liquid E, 3.5 inç boyutunda 480x800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran (kapasitif), 3.5 mm jak girişi, microSD kart desteği, ivme sensörü, WI-FI bağlantısı (802.11 b/g), Bluetooth, miniUSB girişi, 5 megapiksel CMOS kamera, otomatik odaklama, A-GPS, ışık sensörü ve 1350 mAh batarya özelliklerini sunuyor.

Acer Liquid'i yakından takip edenler her iki telefonun aynı tasarım ve teknik özelliklere sahip olduğunu görünce muhtemelen şaşırmışlardır. Acer'a göre yenilikler: Canlı duvar kağıtları, telefon defteri ile sosyal ağ uygulamaları arasında kolay geçiş, geliştirilmiş ana ekran, HMTL5 destekleyen internet tarayıcı. Çoğu cep telefonu üreticisi modelleri için Android güncellemesi yayınlarken neden Acer'ın böyle bir yönteme başvurduğu akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Acer, fiyat ve çıkış tarihi konusunda ise yorum yapmadı.


http://www.virtualpressoffice.com/publicsiteContentFileAccess?fileContentId=249297&fromOtherPageToDisableHistory=Y&menuName=Home&sId=&sInfo= Yorum Yaz
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Miller57 8 yıl
Keşke işlemci hızı 1 ghz olsaydı. Ekranı yeterli büyüklükte ama 4 inç olmasını isterdim. Ve bu fiyatıyla da alınabilecek şık telefonlardan biri. Ben inceledim gayet hoş telefon.
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ali.ali.ali 8 yıl
ARKADAŞLAR ACER LİQUİD E ALICAK VARSA ŞİMDİDEN VAZGEÇSİN.


BU TELEFONUN EKRAN KIRILDIMI 333,00 TL
BATARYA 105,00 TL
SADECE ARKA KAPAK 65,00 TL

VE BU TELEFONU ŞUANDAKİ SIFIR PİYASA DEĞERİ 600,00 TL.

ACER SERVİSLERİNDE ÇOK REZİLLİK ÇEKERSİNİZ.
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mehmetgirgin 9 yıl
çok güzel tasarlanmış özellikleride güzel bence
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