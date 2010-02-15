Acer'dan Android işletim sistemli iki yeni model; E400 ve E110

Acer, bugün beTouch serisi dahilindeki E400 ile E110'u da Mobil Dünya Kongresi'nde anons ederek ürün gamını genişletti. beTouch E400'ün beTouch E110'a göre üstün olduğu yönler Android v2.1 işletim sistemi, daha hızlı işlemci, daha büyük ve yüksek çözünürlüğe sahip dokunmatik ekran ve WI-FI bağlantısı olarak görünüyor. Yeni telefonların Acer tarafından yayınlanan teknik detayları şu şekilde; Tam Boyutta Gör

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / HSDPA

İşletim sistemi: Android OS v2.1 (Eclair)

İşlemci: 600 MHz Qualcomm M7227

RAM / ROM: 256 MB / 512 MB

Boyut ve ağırlık: 115 x 59.3 x 12 mm; 125 gram

Ekran: 3.2 inç, 320x480 piksel dokunmatik TFT

Bellek: MicroSD kart slotu

Kamera: 3.2 Megapiksel, led flaş, geo-tagging,

WI-FI: Var, 802.11 b/g

GPS: Var, A-GPS

Bluetooth: Var

FM radyo: Var

3.5 mm jak girişi: Var

Batarya: 1090 mAh lityum polimer (400 saate varan bekleme; 5 saate varan konuşma süresi)

Çıkış tarihi: Nisan 2010

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(Acer beTouch E110)

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / HSDPA

İşletim sistemi: Android OS v1.5 (Cupcake)

İşlemci: 416 MHz ST Ericsson PNX6715

RAM / ROM: 256 MB / 256 MB

Boyut ve ağırlık: 103.5 x 54 x 13.4 mm ; 105 gram

Ekran: 2.8 inç, 240x320 piksel dokunmatik TFT

Bellek: MicroSD kart slotu

Kamera: 3.2 Megapiksel

WI-FI: Yok

GPS: Var, A-GPS

Bluetooth: Var

FM radyo: Var

3.5 mm jak girişi: Var

Batarya: 1500 mAh



Çıkış tarihi: Mart 2010

Renk seçenekleri: Siyah ve koyu mavi

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