Acer'dan Android işletim sistemli iki yeni model; E400 ve E110

Acer, bugün beTouch serisi dahilindeki E400 ile E110'u da Mobil Dünya Kongresi'nde anons ederek ürün gamını genişletti. beTouch E400'ün beTouch E110'a göre üstün olduğu yönler Android v2.1 işletim sistemi, daha hızlı işlemci, daha büyük ve yüksek çözünürlüğe sahip dokunmatik ekran ve WI-FI bağlantısı olarak görünüyor. Yeni telefonların Acer tarafından yayınlanan teknik detayları şu şekilde;
(Acer beTouch E400)
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / HSDPA
İşletim sistemi: Android OS v2.1 (Eclair)
İşlemci: 600 MHz Qualcomm M7227
RAM / ROM: 256 MB / 512 MB
Boyut ve ağırlık: 115 x 59.3 x 12 mm; 125 gram
Ekran: 3.2 inç, 320x480 piksel dokunmatik TFT
Bellek: MicroSD kart slotu
Kamera: 3.2 Megapiksel, led flaş, geo-tagging,
WI-FI: Var, 802.11 b/g
GPS: Var, A-GPS
Bluetooth: Var
FM radyo: Var
3.5 mm jak girişi: Var
Batarya: 1090 mAh lityum polimer (400 saate varan bekleme; 5 saate varan konuşma süresi)
Çıkış tarihi: Nisan 2010
(Acer beTouch E110)
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / HSDPA
İşletim sistemi: Android OS v1.5 (Cupcake)
İşlemci: 416 MHz ST Ericsson PNX6715
RAM / ROM: 256 MB / 256 MB
Boyut ve ağırlık: 103.5 x 54 x 13.4 mm ; 105 gram
Ekran: 2.8 inç, 240x320 piksel dokunmatik TFT
Bellek: MicroSD kart slotu
Kamera: 3.2 Megapiksel
WI-FI: Yok
GPS: Var, A-GPS
Bluetooth: Var
FM radyo: Var
3.5 mm jak girişi: Var
Batarya: 1500 mAh
Çıkış tarihi: Mart 2010
Renk seçenekleri: Siyah ve koyu mavi
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