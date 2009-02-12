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Acer'dan çift yüzlü PDA hamlesi; DX650

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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knight
Haber Editörü
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Acer'dan çift yüzlü PDA hamlesi; DX650
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E-Ten firmasını satın alarak akıllı telefon sektörüne giriş yapan Acer, geçtiğimiz günlerde DX900 modelini tanıtmıştı ve sizlerle gelişmeleri paylaşmıştık. Fakat Acer DX900 ile E-Ten Glofiish DX900 benzer alt yapıyı kullanan cihazlardı. Bundan ötürü DX900, kullanılara herhangi bir yenilik sunmuyordu. Bu sefer Acer, sektöre yeni bir soluk getirecek akıllı telefonuyla karşımıza çıktı.

DX650 kod adlı yeni PDA'yı piyasadaki rakiplerinden ayıran en önemli detay çift yüzlü tasarlanması. DX650'nin ön kısmı bir cep bilgisayarını andırırken arka kısmı cep telefonu görevi görüyor. Doğal olarak DX650'de iki farklı ekrana yer verilmiş. Ekranlardan birisi 2.8 inç, 240x320 piksel, dokunmatik; diğeri ise 1.27 inç, 128x96 piksel.

Diğer söylentilere göre Acer, yeni PDA'sında Windows Mobile 6.1 işletim sistemini kullanmış. HSDPA ve GSM şebekelerini destekleyen DX650, WI-FI üzerinden internete bağlanabiliyor ve Bluetooth ile diğer cihazlarla kablosuz veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Cİhazın hafızasını ise microSD kartlar aracılığıyla arttırabiliyoruz.

Bünyesinde GPS alıcısı da barındıran DX650'nin Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilmesi beklenirken her zamanki gibi söylentilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.


http://www.gsmarena.com/live_shots_of_upcoming_acer_dx650_and_acer_x960_show_up-news-791.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
şık olmuş ama çift yüzlü ürün bazan sorun yaratabilir.
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GeceBekcisi 10 yıl
Biri şu firmalara 2.4" üzerinde ekranlarda 320x240 kullanmamalarını hatırlatsa fena olmayacak,
can sıkıntısı anlarında piksel saymak için almıyoruz bu cihazları
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hobbs 10 yıl
Farklı bir tasarım ve ilginç bir cihaz
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