Acer'dan çift yüzlü PDA hamlesi; DX650

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E-Ten firmasını satın alarak akıllı telefon sektörüne giriş yapan Acer, geçtiğimiz günlerde DX900 modelini tanıtmıştı ve sizlerle gelişmeleri paylaşmıştık. Fakat Acer DX900 ile E-Ten Glofiish DX900 benzer alt yapıyı kullanan cihazlardı. Bundan ötürü DX900, kullanılara herhangi bir yenilik sunmuyordu. Bu sefer Acer, sektöre yeni bir soluk getirecek akıllı telefonuyla karşımıza çıktı.

DX650 kod adlı yeni PDA'yı piyasadaki rakiplerinden ayıran en önemli detay çift yüzlü tasarlanması. DX650'nin ön kısmı bir cep bilgisayarını andırırken arka kısmı cep telefonu görevi görüyor. Doğal olarak DX650'de iki farklı ekrana yer verilmiş. Ekranlardan birisi 2.8 inç, 240x320 piksel, dokunmatik; diğeri ise 1.27 inç, 128x96 piksel.

Diğer söylentilere göre Acer, yeni PDA'sında Windows Mobile 6.1 işletim sistemini kullanmış. HSDPA ve GSM şebekelerini destekleyen DX650, WI-FI üzerinden internete bağlanabiliyor ve Bluetooth ile diğer cihazlarla kablosuz veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Cİhazın hafızasını ise microSD kartlar aracılığıyla arttırabiliyoruz.



Bünyesinde GPS alıcısı da barındıran DX650'nin Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilmesi beklenirken her zamanki gibi söylentilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.

http://www.gsmarena.com/live_shots_of_upcoming_acer_dx650_and_acer_x960_show_up-news-791.php