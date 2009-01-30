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Acer'dan Ferrari serisi yeni dizüstü bilgisayar; F1200

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan Ferrari serisi yeni dizüstü bilgisayar; F1200
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Ferrari'nin 2009 kurallarına sadık kalarak hazırladığı yeni yarış otomobili F60'ı tanıtmasından sonra firmanın teknoloji sponsorlarından Acer da Ferrari serisi dizüstü biglisayar ailesine yeni bir model ekledi. Diğer modellerde olduğu gibi Ferrari'nin bir diğer teknoloij tedarikçisi AMD'nin Puma platformu üzerine inşa edilen Ferrari 1200 isimli yeni bilgisayar, 12.1-inç boyutunda LED backlit LCD ekrana sahip. Ferrari logosu, özel karbon-fiber kaplaması ve F1 otomobillerini hatırlatan özel havalandırma tasarımıyla dikkat çeken dizüstü bilgisatara AMD'nin Turion X2 Ultra işlemcileri güç veriyor.

DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimi Radeon HD 3200'ü kullanan sistem 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği de sunuyor. SATA sabit disk kullanan ve slot yüklemeli optik sürücü ile donatılan Ferrar 1200, kablosuz iletişim için WiFi desteği ve dahili internet kamerası gibi detaylarla sahip olmakla birlikte işletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium/Business seçenekleriyle satın alınabilecek. Kutu içeriğine Bluetooth bağlantılı VoIP telefonun da eklendiği mobil bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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AERN 10 yıl
güzel klasik ferrari modeli :)
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prince_de_lyon 10 yıl
valla ban sorarsaniz acer dunyayida asip gitse gene az tercih edilenler arasinda olacaktir fiyati ucuz oludugundan aliniyo yoksa satacagina ben inanmiyorum;windows isletim sistemi kullanallar arasinda ASUS un ustune halen iyi bi pc yapan cikmadi pc leri yanyna koyunca ekran lardaki goruntu ve kalite incelenince aradaki dag gorunuyo ne yazikki;ayrica karalamak icin soylemiyorum ama cok kaba bi cizim igrenc
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Heretic 10 yıl

Orjinalden alıntı: prince_de_lyon

valla ban sorarsaniz acer dunyayida asip gitse gene az tercih edilenler arasinda olacaktir fiyati ucuz oludugundan aliniyo yoksa satacagina ben inanmiyorum;windows isletim sistemi kullanallar arasinda ASUS un ustune halen iyi bi pc yapan cikmadi pc leri yanyna koyunca ekran lardaki goruntu ve kalite incelenince aradaki dag gorunuyo ne yazikki;ayrica karalamak icin soylemiyorum ama cok kaba bi cizim igrenc


Az tercih edilenler arasında olsaydı dünyanın en çok satan 3. notebook markası olmazdı


Asuslar da çok kaliteli tabii, ona bir lafım yok ama yeni Acerlar gayet başarılı. Eski modeller üzerinden ya da bilip bilmeden markaları kötülemek doğru olmaz.

Bence gayet başarılı bir model, özellikleri çok iyi değil anlaşılan ama fiyatı da ona göre olur herhalde.
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XivA 10 yıl
karizma yaww.. :)
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* e V o * 10 yıl
züpperrrr
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max975 10 yıl
görünüş on numara ama numara işte...
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GöKHaN 35 10 yıl
Çok güzel
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