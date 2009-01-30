Acer'dan Ferrari serisi yeni dizüstü bilgisayar; F1200

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Ferrari'nin 2009 kurallarına sadık kalarak hazırladığı yeni yarış otomobili F60'ı tanıtmasından sonra firmanın teknoloji sponsorlarından Acer da Ferrari serisi dizüstü biglisayar ailesine yeni bir model ekledi. Diğer modellerde olduğu gibi Ferrari'nin bir diğer teknoloij tedarikçisi AMD'nin Puma platformu üzerine inşa edilen Ferrari 1200 isimli yeni bilgisayar, 12.1-inç boyutunda LED backlit LCD ekrana sahip. Ferrari logosu, özel karbon-fiber kaplaması ve F1 otomobillerini hatırlatan özel havalandırma tasarımıyla dikkat çeken dizüstü bilgisatara AMD'nin Turion X2 Ultra işlemcileri güç veriyor.

DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimi Radeon HD 3200'ü kullanan sistem 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği de sunuyor. SATA sabit disk kullanan ve slot yüklemeli optik sürücü ile donatılan Ferrar 1200, kablosuz iletişim için WiFi desteği ve dahili internet kamerası gibi detaylarla sahip olmakla birlikte işletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium/Business seçenekleriyle satın alınabilecek. Kutu içeriğine Bluetooth bağlantılı VoIP telefonun da eklendiği mobil bilgisayarın fiyatı ise henüz açıklanmadı.