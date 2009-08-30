Acer'dan hepsi bir arada formunda yeni Panel PC

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Aspire One serisi altında hazırladığı netbook modelleri ve Intel CULV platformunu temel alan Timeline serisi ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlarıyla yüksek satış rakamlarına ulaşan Acer, masaüstü segmenti için hazırladığı hepsi bir arada formundaki yeni panel bilgisayarını duyurdu. Firmanın Veriton serisi altında geliştirdiği Z280G-EA271CP kod adlı yeni sistem, tasarım özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Intel Atom platformunu temel alan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisini kullanan yeni sistemde ayrıca 2GB kapaisteli sistem belleğine ve 160GB'lık sabit diske yer veriliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.5-inç boyutunda LCD ekrana sahip olan sistemin grafik yükünü Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 çözümü üstlenirken optik sürücü olarak DVD yazıcıya da yer veriliyor.

İşletim sistemi olarak Windows XP Professional (Vista recovery CD'si de bulunuyor) ile birlikte gelen panel bilgisayar formundaki Acer Veriton, bir yıllık garanti ile yurt dışında 500$ seviyesinden satışa sunuluyor.