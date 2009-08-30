Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan hepsi bir arada formunda yeni Panel PC

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,5b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Acer'dan hepsi bir arada formunda yeni Panel PC
Tam Boyutta Gör

Aspire One serisi altında hazırladığı netbook modelleri ve Intel CULV platformunu temel alan Timeline serisi ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlarıyla yüksek satış rakamlarına ulaşan Acer, masaüstü segmenti için hazırladığı hepsi bir arada formundaki yeni panel bilgisayarını duyurdu. Firmanın Veriton serisi altında geliştirdiği Z280G-EA271CP kod adlı yeni sistem, tasarım özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Intel Atom platformunu temel alan ve 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisini kullanan yeni sistemde ayrıca 2GB kapaisteli sistem belleğine ve 160GB'lık sabit diske yer veriliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.5-inç boyutunda LCD ekrana sahip olan sistemin grafik yükünü Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 çözümü üstlenirken optik sürücü olarak DVD yazıcıya da yer veriliyor.

İşletim sistemi olarak Windows XP Professional (Vista recovery CD'si de bulunuyor) ile birlikte gelen panel bilgisayar formundaki Acer Veriton, bir yıllık garanti ile yurt dışında 500$ seviyesinden satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Flying Nimbus 10 yıl
masanın üzerine bu aleti içinde atom işlemci ve gma950 varken yaklaştırmam bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toran_aga 10 yıl
öndeki iki ayak çok cins durmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m15k3n 10 yıl
şu yeni nesil Atom merakını hiç anlayamadım madem desktop pc yapıyorsun bari adam akıllı bir cpu ve diğer donanımları ekle misal Intel GPU koymanın mantığı ne ucuz olsun diye mi Intel in grafik performansını beşikteki bebek bile biliyor.Çok saçma.Hadi anladık Netbook larda Atom kullanıyorsun da neden desktop kim napsın desktop da Atom Cpu yu gayet mantıksız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 10 yıl
ya msi ın bal gibi e5300 + hd 4650 li modeli dururken bunu kim alır ey acer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 10 yıl
LCD ekrana sahip olan sistemin grafik yükünü Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 çözümü üstlenirken

atom bir nebze de olsa kurtarıyor ama iş intele kaldığı için bu berbat grafik çözümünü de dahil etmişler yazık olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim