Acer'ın tepe yöneticisi neden Android'e yöneldiklerini açıkladı

Kısa bir süre önce %100 akıllı telefon, %100 tablet dediği Android'li akıllı telefonunu gün yüzüne çıkartan Acer’ın tepe yöneticisi; enerjilerinin büyük çoğunluğunu neden Android’e ayırdıklarını ve Windows Phone 7’e nasıl baktıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

All Things Digital’a verdiği röportajda şimdiye kadar daha çok Avrupa pazarını hedef aldıklarını fakat artık Amerika ve Çin’li operatörlerle de çalışmaya başladıklarını belirten Acer’ın tepe yöneticisi Gianfranco Lanci, öncelikli olarak Android’e yöneldiklerini ancak Windows Phone 7’li telefonlar üzerinde de çalıştıklarını söylerken; niçin Android sorusuna şu cümlelerle cevap verdi;

“Yıllar önce Windows Mobile’ın sınırları olduğunu gördük ve gerek kullanıcı deneyimi, gerekse de daha yaratıcı içerik bakımından Windows Mobile’dan daha iyi olduğu için Android’e yöneldik. Şimdi ise Android'in sahip olduğu imkanlara Windows Phone 7’nin de sahip olduğunu görüyoruz.”