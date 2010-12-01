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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'ın tepe yöneticisi neden Android'e yöneldiklerini açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce %100 akıllı telefon, %100 tablet dediği Android'li akıllı telefonunu gün yüzüne çıkartan Acer’ın tepe yöneticisi; enerjilerinin büyük çoğunluğunu neden Android’e ayırdıklarını ve Windows Phone 7’e nasıl baktıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

All Things Digital’a verdiği röportajda şimdiye kadar daha çok Avrupa pazarını hedef aldıklarını fakat artık Amerika ve Çin’li operatörlerle de çalışmaya başladıklarını belirten Acer’ın tepe yöneticisi Gianfranco Lanci, öncelikli olarak Android’e yöneldiklerini ancak Windows Phone 7’li telefonlar üzerinde de çalıştıklarını söylerken; niçin Android sorusuna şu cümlelerle cevap verdi;

“Yıllar önce Windows Mobile’ın sınırları olduğunu gördük ve gerek kullanıcı deneyimi, gerekse de daha yaratıcı içerik bakımından Windows Mobile’dan daha iyi olduğu için Android’e yöneldik. Şimdi ise Android'in sahip olduğu imkanlara Windows Phone 7’nin de sahip olduğunu görüyoruz.”


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Miller57 8 yıl
Diğer markaların hangisi düzgün servis hizmeti veriyor ki. Bu konuda Acer kadar diğerleride can sıkıyor. Türkiye de müşteriysen malı alana kadar değerlisin. Ondan sonra müşteri memnuniyeti falan bitiyor.
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Sadece Sürücü 8 yıl
Asus hariç

Asus gerçekten önem veriyor müşterisine. Özellikle asus pc parçaları Çizgi garantisinde ve kullanıcı hatasına rağmen tamir edip herhangi bi ücret almadan geri yolluyorlar. Kargo da firmaya ait.
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Batuist 8 yıl
bilen zaten acer almaz...
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Colossal 8 yıl
kimse kimseye zorla acer aldırmıyor.
50tl ucuz diye acer alıp sonra sızlanmak anlamsız.
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Sadece Sürücü 9 yıl
Cep telefonları ile uğraşacağına TR Servis ağını düzeltse yaa ACER

Ben ürettim sattım sırf göstermelik 2yıl garanti tamam. Ya satış sonrası? YOK
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Like a Sir 9 yıl
kıvır yavrum kıvır :D
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