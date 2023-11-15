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    BIGO Ads, Yandex Ads monetizasyon servislerine dahil olan 13'üncü ağ oldu

    Yandex Ads, dünyada 150'den fazla ülkede ve bölgede faaliyet gösteren BIGO Ads ile iş birliği yaptı. İş birliğinin yayıncılara sunacağı avantajlar neler olacak? 

    BIGO Ads, Yandex Ads monetizasyon servislerine dahil oldu Tam Boyutta Gör

    Yandex’in reklam platformu Yandex Ads, BIGO Ads ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Yandex Ads, reklam teknolojisi sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak, kapsamlı ağlarını Yandex'in mobil aracılık ve Easy Monetization hizmetlerine dahil ediyor.

    Bu iş birliği ile BIGO Ads, Yandex Ads'in güçlü reklam ekosistemi içinde 13. ağ olarak yerini aldı. BIGO Ads, 150’den fazla ülkede ve bölgede faaliyet göstererek Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Rusya gibi ana pazarlara odaklanıyor. Yayıncılara ve reklamverenlere geniş bir platform sunarak kitleleriyle etkileşime geçme ve gelir elde etme fırsatı sunuyor.

    Yandex’in Easy Monetization hizmeti yayıncılara neler sunuyor?

    Yandex'in Easy Monetization hizmeti, farklı reklam ağları aracılığıyla gelirlerini en üst düzeye çıkarmak isteyen yayıncılar oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu hizmet, yayıncının uygulamasına SDK entegrasyonu için adım adım rehberlik sağlayarak, tüm bağlı ağlar için reklam birimlerini yapılandırıyor ve tek bir aracı sistemi kurarak uygulama veya oyundan gelir elde etmeyi kolaylaştırıyor ve sadeleştiriyor. Ayrıca bu hizmet kapsamında Yandex Easy Monetization uzmanları, sürekli olarak verimliliği izliyor ve gerekli ayarlamaları yapar, monetizasyon sürecini optimize eder.

    Farklı ağlardaki reklam gelirlerini birleştiriyor

    Kolay Monetizasyon'un en dikkat çeken özelliklerinden biri, tüm reklam ağlarından akan gelirin tek bir aylık ödeme haline getirilmesi. Böylece yayıncılar bireysel ağ ödemelerini yönetmekten kurtulur. Ayrıca bu sayede yayıncının kazancını kendi hesabına aktarması için gerekli olan asgari kazanç eşiklerine ulaşma zorunluluğu ortadan kalkar. Bu hizmet karşılığında yayıncılar, reklam gelirleri üzerinden komisyon öderler. Bu da Easy Monetization uzmanlarının yayıncının kazançlarını en üst düzeye çıkarmaya tam olarak odaklanmasını sağlar. Yayıncı komisyon kesildikten sonra net tutarı alır.

    Ayrıca Easy Monetization, yayıncılar için tüm bağlı reklam ağlarına erişim sağlayan tek bir hesap ve kapsamlı istatistikler sunar. Böylece reklam ilişkileri ve ağlarla sözleşmeleri yönetmeyi yayıncılar için basitleştirir. Yandex'in In-App Bidding ve kendi öğrenen Smart Waterfall gibi son teknolojileri, yayıncıların bağlı ağlardan en karlı reklamları almasını sağlar.

    In-App Bidding, reklam yayıncılarının gerçek zamanlı olarak reklam ağlarından gerçek teklifler almasını sağlayan bir teklif sistemi sunar, geliri ve kullanıcı deneyimini optimize eder. Smart Waterfall, Mobil Meditasyon'da kullanılan makine öğrenme tabanlı bir teknolojidir ve en yüksek teklif yapan reklam ağını tahmin eder, monetizasyon sürecinin verimliliğini artırır.

    BIGO Ads‘in Yandex Ads ağına entegre olmasıyla birlikte yayıncılar, Easy Monetization aracılığıyla daha geniş bir kitleye erişebilecek ve daha yüksek gelir elde edebilecekler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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