BIGO Ads, Yandex Ads monetizasyon servislerine dahil olan 13'üncü ağ oldu

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Yandex’in reklam platformu Yandex Ads, BIGO Ads ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Yandex Ads, reklam teknolojisi sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak, kapsamlı ağlarını Yandex'in mobil aracılık ve Easy Monetization hizmetlerine dahil ediyor.

Bu iş birliği ile BIGO Ads, Yandex Ads'in güçlü reklam ekosistemi içinde 13. ağ olarak yerini aldı. BIGO Ads, 150’den fazla ülkede ve bölgede faaliyet göstererek Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Rusya gibi ana pazarlara odaklanıyor. Yayıncılara ve reklamverenlere geniş bir platform sunarak kitleleriyle etkileşime geçme ve gelir elde etme fırsatı sunuyor.

Yandex Reklam Ağı, firmalara gelirlerini artırma yolları sunuyor 3 hf. önce eklendi

Yandex’in Easy Monetization hizmeti yayıncılara neler sunuyor?

Yandex'in Easy Monetization hizmeti, farklı reklam ağları aracılığıyla gelirlerini en üst düzeye çıkarmak isteyen yayıncılar oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu hizmet, yayıncının uygulamasına SDK entegrasyonu için adım adım rehberlik sağlayarak, tüm bağlı ağlar için reklam birimlerini yapılandırıyor ve tek bir aracı sistemi kurarak uygulama veya oyundan gelir elde etmeyi kolaylaştırıyor ve sadeleştiriyor. Ayrıca bu hizmet kapsamında Yandex Easy Monetization uzmanları, sürekli olarak verimliliği izliyor ve gerekli ayarlamaları yapar, monetizasyon sürecini optimize eder.

Farklı ağlardaki reklam gelirlerini birleştiriyor

Kolay Monetizasyon'un en dikkat çeken özelliklerinden biri, tüm reklam ağlarından akan gelirin tek bir aylık ödeme haline getirilmesi. Böylece yayıncılar bireysel ağ ödemelerini yönetmekten kurtulur. Ayrıca bu sayede yayıncının kazancını kendi hesabına aktarması için gerekli olan asgari kazanç eşiklerine ulaşma zorunluluğu ortadan kalkar. Bu hizmet karşılığında yayıncılar, reklam gelirleri üzerinden komisyon öderler. Bu da Easy Monetization uzmanlarının yayıncının kazançlarını en üst düzeye çıkarmaya tam olarak odaklanmasını sağlar. Yayıncı komisyon kesildikten sonra net tutarı alır.

Ayrıca Easy Monetization, yayıncılar için tüm bağlı reklam ağlarına erişim sağlayan tek bir hesap ve kapsamlı istatistikler sunar. Böylece reklam ilişkileri ve ağlarla sözleşmeleri yönetmeyi yayıncılar için basitleştirir. Yandex'in In-App Bidding ve kendi öğrenen Smart Waterfall gibi son teknolojileri, yayıncıların bağlı ağlardan en karlı reklamları almasını sağlar.

In-App Bidding, reklam yayıncılarının gerçek zamanlı olarak reklam ağlarından gerçek teklifler almasını sağlayan bir teklif sistemi sunar, geliri ve kullanıcı deneyimini optimize eder. Smart Waterfall, Mobil Meditasyon'da kullanılan makine öğrenme tabanlı bir teknolojidir ve en yüksek teklif yapan reklam ağını tahmin eder, monetizasyon sürecinin verimliliğini artırır.

BIGO Ads‘in Yandex Ads ağına entegre olmasıyla birlikte yayıncılar, Easy Monetization aracılığıyla daha geniş bir kitleye erişebilecek ve daha yüksek gelir elde edebilecekler.

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