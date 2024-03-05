Yandex Reklam Ağı, yapay zeka desteğiyle DeFacto'nun gelirini artırdı

- DeFacto'nun reklamlarında Yandex Reklam Ağı'nın makine öğrenimi teknolojisi kullanılıyor
- Gelirleri artırdı
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DeFacto'nun reklamlarında Yandex Reklam Ağı'nın makine öğrenimi teknolojisi kullanılıyor
DeFacto, 2021 yılında Yandex Reklam Ağı’nı kullanmaya başladı. Bu iş birliği, başlangıçta Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Mısır gibi ana pazarlarda Marka Arama kampanyalarına odaklandı. Amaç, hedefe yönelik pazarlama stratejileriyle hedef kitleyi genişleterek satışları artırmaktı. 2023'te ise DeFacto'nun Yandex Reklam Ağı’ya olan iş birliği Türkiye ve Mısır'daki Ecomm+ kampanyalarını da kapsayacak şekilde genişledi ve dikkate değer verimli sonuçlar alındı.
Yandex Reklam Ağı’nın yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisinden destek alan Ecomm+ dinamik banner reklam çözümü, potansiyel müşterilere ulaşma konusunda makine öğrenimi destekli çözüm sağlıyor. Bir ürünle ilgilenen ancak henüz satın alma yapmamış olanları ve geçmiş çevrimiçi etkinliklerine dayanarak ürünle ilgilenebilecekleri kişileri hedefliyor. Hedef ülkelerde etkileyici kitle alanı, özel trafik kaynakları, e-ticaret verilerine dayalı makine öğrenimi algoritmaları, şeffaf sonuçlar ve sonuç başına ödeme gibi avantajlar sunuyor.
Gelirleri artırdı
DeFacto, 2023'te Yandex Reklam Ağı’nın hem Arama Markası hem de Ecomm+ kampanyalarını kapsayan 13.92’lik ortalama reklam harcama getirisi (ROAS) sağladı. Black Friday ve kış tatili satışlarının öne çıktığı yılın son 3 ayında Defacto, özellikle Yandex Reklam Ağı Ecomm+ kampanyalarıyla dikkat çekici sonuçlar elde etti. Gelirde yüzde 116 artış, eylem başına maliyette yüzde 49 düşüş ve dönemsel olarak ROAS'da yüzde 626 artış sağladı. Yapay zeka destekli hedefleme teknolojileri, DeFacto’nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı.
E-ticaret reklamcılığında yeni teknolojilerin önemine dikkat çeken DeFacto'dan Sorumlu Yandex Reklamları Hesap Yöneticisi Elvira Bagautdinova, "Ekibimiz, Defacto ile birlikte iddialı hedefler belirledi ve bunları gerçekleştirdiğimizi söylemekten gurur duyuyorum. Yenilikçi reklam formatlarının uygulanması sayesinde başarıya ulaştık. Bunlar, hedef kitlenin ilgisini ve kampanyamızın etkisini artırdı. Standart çözümlerle sınırlı kalmadık, her zaman Yandex'in sunduğu en son teknolojilere dayanarak bir adım öne çıktık" dedi.
DeFacto ile ortaklıklarının herhangi bir iş birliğinden öteye geçtiğini dile getiren Bagautdinova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müşterimizle aramızdaki açık, üretken ve keyifli iletişim onların ihtiyaçlarını da anlamamızı ve pazar değişikliklerine hızlıca tepki vermemizi sağladı. Geçen yıl, zorluklarla ve başarılarla dolu bir yıldı ve DeFacto ile başarılı iş birliğimizin iyi tanımlanmış hedefler, yenilikçi çözümler ve güçlü bir ekip çalışmasıyla nasıl etkileyici sonuçlara ulaşılabileceğine dair parlak bir örnek oluşturduğuna inanıyorum."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.