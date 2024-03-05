Yandex Reklam Ağı, yapay zeka desteğiyle DeFacto'nun gelirini artırdı

Tam Boyutta Gör Yandex çatısı altında faaliyet gösteren Yandex Reklam Ağı ile müşteriler reklam, ürün tanıtımı, pazarlama ve performans analizi araçlarına ulaşabiliyor. Yapay zeka destekli hedefleme özelliği sunan Yandex Reklam Ağı, DeFacto’nun reklam çalışmalarında yüksek başarı sergiledi.

DeFacto'nun reklamlarında Yandex Reklam Ağı'nın makine öğrenimi teknolojisi kullanılıyor

DeFacto, 2021 yılında Yandex Reklam Ağı’nı kullanmaya başladı. Bu iş birliği, başlangıçta Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Mısır gibi ana pazarlarda Marka Arama kampanyalarına odaklandı. Amaç, hedefe yönelik pazarlama stratejileriyle hedef kitleyi genişleterek satışları artırmaktı. 2023'te ise DeFacto'nun Yandex Reklam Ağı’ya olan iş birliği Türkiye ve Mısır'daki Ecomm+ kampanyalarını da kapsayacak şekilde genişledi ve dikkate değer verimli sonuçlar alındı.

Yandex Reklam Ağı’nın yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisinden destek alan Ecomm+ dinamik banner reklam çözümü, potansiyel müşterilere ulaşma konusunda makine öğrenimi destekli çözüm sağlıyor. Bir ürünle ilgilenen ancak henüz satın alma yapmamış olanları ve geçmiş çevrimiçi etkinliklerine dayanarak ürünle ilgilenebilecekleri kişileri hedefliyor. Hedef ülkelerde etkileyici kitle alanı, özel trafik kaynakları, e-ticaret verilerine dayalı makine öğrenimi algoritmaları, şeffaf sonuçlar ve sonuç başına ödeme gibi avantajlar sunuyor.

Gelirleri artırdı

DeFacto, 2023'te Yandex Reklam Ağı’nın hem Arama Markası hem de Ecomm+ kampanyalarını kapsayan 13.92’lik ortalama reklam harcama getirisi (ROAS) sağladı. Black Friday ve kış tatili satışlarının öne çıktığı yılın son 3 ayında Defacto, özellikle Yandex Reklam Ağı Ecomm+ kampanyalarıyla dikkat çekici sonuçlar elde etti. Gelirde yüzde 116 artış, eylem başına maliyette yüzde 49 düşüş ve dönemsel olarak ROAS'da yüzde 626 artış sağladı. Yapay zeka destekli hedefleme teknolojileri, DeFacto’nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı.

Uygulama geliştirenlerin gelirini artırmaya yarayacak 5 ipucu 3 hf. önce eklendi

E-ticaret reklamcılığında yeni teknolojilerin önemine dikkat çeken DeFacto'dan Sorumlu Yandex Reklamları Hesap Yöneticisi Elvira Bagautdinova, "Ekibimiz, Defacto ile birlikte iddialı hedefler belirledi ve bunları gerçekleştirdiğimizi söylemekten gurur duyuyorum. Yenilikçi reklam formatlarının uygulanması sayesinde başarıya ulaştık. Bunlar, hedef kitlenin ilgisini ve kampanyamızın etkisini artırdı. Standart çözümlerle sınırlı kalmadık, her zaman Yandex'in sunduğu en son teknolojilere dayanarak bir adım öne çıktık" dedi.

DeFacto ile ortaklıklarının herhangi bir iş birliğinden öteye geçtiğini dile getiren Bagautdinova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müşterimizle aramızdaki açık, üretken ve keyifli iletişim onların ihtiyaçlarını da anlamamızı ve pazar değişikliklerine hızlıca tepki vermemizi sağladı. Geçen yıl, zorluklarla ve başarılarla dolu bir yıldı ve DeFacto ile başarılı iş birliğimizin iyi tanımlanmış hedefler, yenilikçi çözümler ve güçlü bir ekip çalışmasıyla nasıl etkileyici sonuçlara ulaşılabileceğine dair parlak bir örnek oluşturduğuna inanıyorum."

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Yandex Reklam Ağı, yapay zeka desteğiyle hedefe ulaştırıyor