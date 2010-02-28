Adobe Flash 10.1, ARMv7 olmayan Android telefonlarda desteklenmeyecek

Steve Jobs, Adobe Flash'ı ölen bir teknoloji olarak tanımlıyor.

Zengin içerikli internet uygulamalarında endüstrinin en popüler standardı olan ve kullanım yaygınlığı %90-95'leri bulan Adobe Flash teknolojisi manşetlerden düşmüyor. Apple tepe yöneticisi Steve Jobs açıklamasında Adobe'yi tembel olarak nitelendirmiş ve iPhone'da yer vermediklerini Flash desteğinin satışına Mart ayında başlanacak iPad'de de olmayacağını belirtmişti. Flash teknolojisinin sistem kaynaklarını ciddi şekilde sömürdüğünü ve sistem çökmelerine neden olduğunu belirten Steve Jobs, Adobe Flash'ı ölmekte olan bir teknoloji olarak tanımlamış ve HTML5'i işaret etmişti. Özellikle çevrimiçi video uygulamalarında büyük bir öneme sahip olan Flash teknolojisi, son sürümü 10.1 Beta ile akıllı telefon pazarında yeni pozisyonlar kazanamayabilir. Telefon üretiminde Apple'ı devler ligine sokan iPhone şu an da resmi Flash desteği sunmuyor, detaylarını daha önce verdiğimiz üzere Windows Mobile 6.5 platformu da API eksikliğinden [Adobe'ye göre] dolayı Flash 10.1 ile bir araya gelemeyecek. Bu iki duruma yeni bir gelişme daha ekleniyor ki bu yakın dönemde akıllı telefon alan veya almaya hazırlananlar için büyük önem taşıyor zira Flash 10.1, ARMv7 tabanlı olmayan Android telefonlarda da olmayacak.

Gelen bilgilere göre ARMv7 mimarisini baz alan platformların (Snapdragon veya TI OMAP 3 gibi) kullanılmadığı Android telefonlarda, Adobe Flash 10.1 beta desteği olmayacak. Windows Mobile 6.5 platformunda Adobe 10.1'in olmayacağını açıklayan aynı isim tarafından dile getirilen bu iddiaya göre, ilk jenerasyon Android telefonları, resmi olarak Flash 10.1 desteği alamayacak. Bilindiği üzere Android tabanlı telefonlar arasında HTC G1 ve HTC Hero gibi modeller oldukça popüler. Ancak bu modeller platform bazında yeterli donanıma sahip olmadıkları için Flash 10.1 desteğine kavuşamayacak gibi görünüyorlar. Bu noktada önemli bir detayın da altını çizmekte fayda var zira açıklamalara göre söz konusu destek, Adobe'nin tam (Full) Flash Mobile sürümü için dile getiriliyor zira bilindiği üzere Flash Lite ile ilgili olarak çeşitli telefon modelleri üzerinde bir takım deneysel çalışmalar yapılmıyor da değil. Adobe Flash'la ilgili olarak arka arkaya gündeme gelen yeni gelişmeler akıllara bir kez daha Steve Jobs'un açıklamalarını getiriyor zira Jobs yukarıda da belirttiğimiz gibi Flash'a soğuk bakmasının nedenlerinden biri olarak sistem kaynaklarını ciddi şekilde sömürmesini göstermişti. Görünen o ki Windows Mobile ve Android tarafında güncelleğini koruyan pek çok telefon, Flash 10.1 desteğinden mahrum kalacak.