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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Airbus’tan hidrojenle çalışan sıfır emisyonlu yolcu uçağı atağı

    Airbus, emisyon değerlerinin düşürülmesine yönelik yaptığı çalışmalarda hidrojenle çalışan üç adet uçak konsepti paylaştı.
    10 sa.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Airbus’tan hidrojenle çalışan sıfır emisyonlu yolcu uçağı atağı
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    Avrupalı Airbus, havayolu taşımacılığına yönelik yenilikçi projelerini duyurmaya devam ediyor. Otonom Taksi, Kalkış ve İniş (Autonomous Taxi, Take-Off & Landing - ATTOL) projesi kapsamında yolcu uçaklarında tam otonom uçuş döneminin kapısını iyice aralayan şirket, şimdi de hidrojenle çalışan sıfır emisyonlu yolcu uçağı planlarını duyurdu.

    Şirket, ilk ürünün 2035 yılında göklerle buluşacağını belirttiği duyurusunda sıfır emisyonlu uçak planlarında elektrik gibi farklı enerji kaynaklarının da kullanılabileceğini belirtti. Ancak Airbus, ana enerji kaynağının hidrojen olacağını kaydetti.

    Proje kapsamında üç adet konsept tasarım paylaşan şirket bunların detaylarını kısaca paylaştı. Buna göre şirketin tanıttığı ilk konsept uçak, var olan gaz türbin (turbofan) motorların kullanıldığı bir araç. Motorların modifiye edilerek hidrojenle çalışmasının sağlanacağı konseptte 120 ila 200 yolcunun 3 bin 700 km mesafeye taşınabileceği ifade ediliyor.

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    Şirketin duyurusunu yaptığı ikinci konsept, “turboprop” tasarımına sahip olan bir uçak. Bu araç, yaklaşık 100 yolcuyu bin 850 km mesafeye taşıyabilecek.

    Üçüncü konsept ise uçan kanat tasarımına sahip olacak. Bu uçak ise ilk konseptle benzer yolcu ve menzil özelliklerine sahip.

    Airbus’tan hidrojenle çalışan sıfır emisyonlu yolcu uçağı atağı
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    Airbus CEO’su Guillaume Faury’nin şirket ve ticari havacılık alanında tarihi bir an olarak adlandırdığı duyuru için Airbus Başkan Yardımcısı Glenn Llewellyn, “5 yıl öncesine kadar hidrojen yakıtlı uçaklar, emisyonları azaltma teknolojileri listemizde yer almıyordu” ifadelerini kullandı.

    Farklı hacimsel enerji yoğunluğu bulunan hidrojenin uçak tasarımlarına da etki edeceği belirtiliyor. Şirkete göre hidrojeni yakıt olarak kullanmak uçakların görsel tarımlarında değişiklik getirecek.



    https://www.euronews.com/2020/09/21/airbus-unveils-concepts-for-zero-emission-planes-powered-by-hydrogen Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    murdocklawless (Murdock Lawless) 4 sa.
    yeni hindenburg'lar geliyor.
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    scan (Sercan ) 5 sa.
    Hidrojen ve yakıt pilleri (hücreleri) dünyanın geleceği olacak
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 sa.
    Herhangi bir depo ile depolanacağını sanmıyorum ben, araçlardaki benzeri hidrojen yakıt hücresi ile direkt dönüştürüp uçacaklar tahminim.. Belki küçük belli bir miktarı depolayabilir güvenlik açısından, yakıt hücre sistemindeki herhangi arızada uçak yere çakılmasın diye.
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    SuperVisör (mahir cam) 6 sa.
    Türkiyede borla çalışanı yapar qwe
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    homebird (Bilen BİLİR) 8 sa. (düzenlendi)
    Hidrojen iyi güzel de şu an kullanımı ve depolaması oldukça zor bir madde. Hidrojen atomları çok küçük olduğundan gazı içinde tutacağınız depoyu yapmak zor ve maliyetli. Düşük ısılarda depolamak bir çözüm olabilir ama o da maliyet gerektiriyor. Üstelik son derece yanıcı ve patlama riski diğer yakıtlara göre çok daha yüksek. En ufak sızıntı olmaması lazım. Uçaklarda bunu depolayıp motora sağlıklı bir şejilde götürebilmek çok büyük problem. Teknolojik gelişmelerle tüm bu sorunlar aşılabilir umarım. Zira küresel ısınmanın en büyük sorumlularından biri de petrol türevi yakıt kullanan uçaklar.
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    gun (Gün Oksay) 8 sa.
    Havacılık sektörü inanılmaz derecede maliyet odaklı bir sektör düzenleme ile zorlanmadan yapmazlar.



    AB bir karar alırsa anca olur oda Allah bilir ne zaman.
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