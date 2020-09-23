Airbus’tan hidrojenle çalışan sıfır emisyonlu yolcu uçağı atağı

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Avrupalı Airbus, havayolu taşımacılığına yönelik yenilikçi projelerini duyurmaya devam ediyor. Otonom Taksi, Kalkış ve İniş (Autonomous Taxi, Take-Off & Landing - ATTOL) projesi kapsamında yolcu uçaklarında tam otonom uçuş döneminin kapısını iyice aralayan şirket, şimdi de hidrojenle çalışan sıfır emisyonlu yolcu uçağı planlarını duyurdu.

Şirket, ilk ürünün 2035 yılında göklerle buluşacağını belirttiği duyurusunda sıfır emisyonlu uçak planlarında elektrik gibi farklı enerji kaynaklarının da kullanılabileceğini belirtti. Ancak Airbus, ana enerji kaynağının hidrojen olacağını kaydetti.

Proje kapsamında üç adet konsept tasarım paylaşan şirket bunların detaylarını kısaca paylaştı. Buna göre şirketin tanıttığı ilk konsept uçak, var olan gaz türbin (turbofan) motorların kullanıldığı bir araç. Motorların modifiye edilerek hidrojenle çalışmasının sağlanacağı konseptte 120 ila 200 yolcunun 3 bin 700 km mesafeye taşınabileceği ifade ediliyor.

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Şirketin duyurusunu yaptığı ikinci konsept, “turboprop” tasarımına sahip olan bir uçak. Bu araç, yaklaşık 100 yolcuyu bin 850 km mesafeye taşıyabilecek.

Üçüncü konsept ise uçan kanat tasarımına sahip olacak. Bu uçak ise ilk konseptle benzer yolcu ve menzil özelliklerine sahip.

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Airbus CEO’su Guillaume Faury’nin şirket ve ticari havacılık alanında tarihi bir an olarak adlandırdığı duyuru için Airbus Başkan Yardımcısı Glenn Llewellyn, “5 yıl öncesine kadar hidrojen yakıtlı uçaklar, emisyonları azaltma teknolojileri listemizde yer almıyordu” ifadelerini kullandı.

Farklı hacimsel enerji yoğunluğu bulunan hidrojenin uçak tasarımlarına da etki edeceği belirtiliyor. Şirkete göre hidrojeni yakıt olarak kullanmak uçakların görsel tarımlarında değişiklik getirecek.

https://www.euronews.com/2020/09/21/airbus-unveils-concepts-for-zero-emission-planes-powered-by-hydrogen

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