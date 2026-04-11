Kanada, GCAP 6. nesil savaş uçağı programına katılmak istiyor

Tam Boyutta Gör Kanada’nın, İngiltere, İtalya ve Japonya tarafından yürütülen yeni nesil savaş uçağı geliştirme programına dahil olmak için diplomatik temaslarını yoğunlaştırdığı bildirildi. Financial Times’ın aktardığı ve konuya yakın üç farklı kaynağa dayandırılan bilgilere göre Kanada, Global Combat Air Programme (GCAP- Küresel Muharebe Hava Programı) kapsamında “gözlemci” statüsü elde etmeyi hedefliyor.

Söz konusu statü, Kanada’ya projenin belirli düzeyde gizli teknik ve stratejik bilgilerine erişim imkanı sağlayacak. Böylece ilerleyen aşamalarda hem alıcı hem de ortak geliştirici olarak programa tam katılım seçeneğinin önü açılacak.

ABD’den uzaklaşmaya çalışıyor

Kanada hükümetinden bir yetkili, girişimin temel amacının savunma tedarikinde çeşitliliği artırmak ve benzer güvenlik vizyonuna sahip ülkelerle işbirliğini derinleştirmek olduğunu ifade etti. Bu bir anlamda Kanada’nın ABD’ye alternatifler araması olarak yorumlanıyor. Aynı yetkili, Birleşik Krallık’a resmi başvurunun iletildiğini Japonya ve İtalya’ya yönelik resmi yazışmaların ise kısa süre içinde yapılacağını aktardı.

GCAP’a katılım sürecinin, temmuz ayında yapılması planlanan bir toplantıda ele alınabileceği belirtilirken sürece ilişkin değerlendirmelerde Kanada’nın kabul edilme ihtimalinin “yüksek” olduğu ifade ediliyor.

Dev projede hedef 2035

Tam Boyutta Gör İngiltere, İtalya ve Japonya’nın 2022 yılında başlattığı GCAP programı, ülkelerin ABD üretimi F-35 savaş uçaklarına olan bağımlılığını azaltmayı ve ileri hava muharebe sistemlerinde daha fazla stratejik kontrol sağlamayı amaçlıyor. Programın hedefi, 2035 yılında ilk teslimatın gerçekleştirilmesi.

Ancak projeye ilişkin süreç, özellikle Birleşik Krallık’taki uzun vadeli savunma harcamalarına dair gecikmeler ve finansman belirsizlikleri nedeniyle zaman zaman yavaşlama sinyalleri veriyor.

Geçtiğimiz hafta üç ülke, Edgewing adlı ulusal savunma yüklenicilerinden oluşan bir endüstriyel konsorsiyumla 686 milyon sterlinlik bir mühendislik ve tasarım sözleşmesi imzaladı. Haziran sonuna kadar geçerli olacak bu anlaşma, üçlü yapı tarafından sağlanan mevcut finansmanın temelini oluşturuyor.

“Gözlemci” modeli yeni ülkeler için kapı aralıyor

Tokyo ve Londra kaynaklarına göre “gözlemci statüsü” mekanizması, GCAP gibi yüksek maliyetli projelere katılımı kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı. Bu model, çekirdek üçlü yapıyı doğrudan genişletmeden yeni ülkelerin sisteme kademeli şekilde dahil olmasını mümkün kılıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin 2035 yılına kadar savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5’ine çıkarmayı hedefleyen iddialı bir planı gündeme taşımış durumda. Bu adım, ülkenin savaş sonrası dönemdeki en büyük askeri modernizasyon hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Kanada, ABD üretimi F-35 filosu kapsamında 16 uçağın teslimatını önümüzdeki yıllarda teslim almayı planlarken kalan 72 uçaklık sipariş için ise Trump yönetimiyle yaşanan gerilimler nedeniyle yeniden değerlendirme süreci başlattı.

Ek olarak GCAP’a yalnızca Kanada değil, farklı bölgelerden çok sayıda ülkenin de ilgi gösterdiği belirtiliyor. Avustralya, Suudi Arabistan, Polonya, Singapur, İsveç ve Almanya gibi ülkelerin hem savaş uçağı hem de insansız hava araçları ve eğitim platformları gibi farklı alanlarda programa veya benzer savunma girişimlerine katılım ihtimalini değerlendirdiği ifade ediliyor.

GCAP uçağı hakkında bilinenler

2035 yılına kadar geliştirilmesi planlanan GCAP kapsamında üretilecek 6. nesil savaş uçağının, gelişmiş otonom sistemlerle pilot yükünü azaltması ve yüksek seviyede görev otomasyonu sağlaması hedefleniyor. Rolls-Royce tarafından geliştirilecek yeni nesil motorun bugünkünden çok daha fazla elektrik üreterek lazerler ve yönlendirilmiş enerji silahlarının kullanımına imkan tanıyacağı belirtiliyor. Uçakta ayrıca klasik kokpit yapısının büyük ölçüde değişeceği, artırılmış gerçeklik destekli vizör tabanlı bir arayüzün kullanılacağı ifade ediliyor. Pilotun fiziksel göstergeleri ve bilişsel durumu biyometrik ve psiko-analitik sensörlerle izlenirken, sistemin stres ve bilişsel yük gibi unsurları da analiz edebileceği aktarılıyor. Gelişmiş radar ve veri işleme kapasitesinin ise çok geniş veri akışını gerçek zamanlı olarak yönetebilecek seviyeye çıkarılacağı bildiriliyor.

