Amerikan Havayolları, Boeing 737 MAX pilot eğitimine başlamaya hazırlanıyor

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Hatırlanacağı üzere beş ay arayla gerçekleşen ve toplamda 346 insanın hayatına mal olan kazalar neticesinde Boeing’in çok satan uçağı 737 MAX’ın uçuşuna Mart 2019 itibariyle son verilmişti. Uzun ve sancılı bir sürecin ardından başlanan sertifikasyon uçuşlarında ise Federal Havacılık Dairesi'nin (FAA) ardından Avrupa Hava Emniyeti Ajansı (EASA), uçağı test etmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz gün ise 737 MAX’ların yeniden gökyüzü ile buluşmasının sinyali olarak algılanabilecek bir gelişme yaşandı. ABD’nin önde gelen havayolu şirketlerinden Amerikan Havayolları, 737 MAX pilot eğitimleri için Kasım ayı itibariyle planlama yapılmaya başlanacağını duyurdu.

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Henüz resmi olarak uçuşuna izin verilmeyen 737 MAX’lara yönelik eğitim başlangıç tarihlerinin de kesin olmadığını ifade eden bir şirket yetkilisi, “Pilot eğitimlerini planlama sürecini başlattık ancak MAX’ın serikasyonu alamaması durumunda eğitimler iptal edilebilir. Bu konuda FAA ve Boeing ile sıkı temas halindeyiz” dedi. Pilot eğitimleri ile ilgili tekliflerin sivil havacılık otoriteleri ile ABD, Kanada, Brezilya ve AB ülkelerinde görev yapan uçuş personeli tarafından incelendiği belirtiliyor.

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Sürecin, uzaktan eğitim ve simülatör eğitimi olarak iki aşamada gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk etapta uzaktan eğitim modülü ile pilotlara yaklaşık 100 dakika süreli teorik aktarımı yapılacak. Daha sonraki aşamada ise personele 1 saatlik zorunlu simülatör brifingini müteakiben 2 saat süren simülatör eğitimi verilecek.

Bakalım, benzer eğitimlere diğer havayolu şirketleri ne zaman başlayacak?

https://www.reuters.com/article/us-boeing-737max-american-airline-idCAKCN26C22C

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