    Gökyüzünde 12 gün: Güneş enerjili "hava gemisi" kritik stratosfer testini tamamladı

    Sceye’nin güneş enerjili stratosfer hava aracı SE2, 52 bin feet irtifada 12 gün boyunca kesintisiz uçuş gerçekleştirdi. Test, hava tabanlı iletişim sistemleri için önemli bir adım olarak görülüyor.

    Yüksek irtifa hava araçları ve güneş enerjisiyle çalışan stratosfer platformları, uzun yıllardır özellikle telekomünikasyon alanında “uydu ile dron arasındaki eksik halka” olarak görülüyor. Teoride bu sistemler, atmosferin üst katmanlarında günlerce, hatta aylarca kalarak geniş alanlara internet bağlantısı sağlayabilir, doğal afetlerde kesintisiz iletişim kurabilir ve sürekli veri toplayabilir. Ancak bu konsept, uzun süreli uçuş dayanımı, enerji yönetimi ve stabil konum koruma gibi ciddi mühendislik engelleri nedeniyle şu ana kadar pratikte pek uygulamaya konulamıyordu. Ne var ki bu hafta yaşanan gelişme, bu konuda önemli bir eşiğin aşılmak üzere olduğunu gösteriyor.

    Sceye’nin hava gemisi 52.000 feet irtifada 12 gün kaldı

    Bu alanda çalışan girişimlerden biri olan Sceye, geliştirdiği güneş enerjili yüksek irtifa hava platformu SE2 ile önemli bir test sürecini tamamladı. Şirketin gerçekleştirdiği tes uçuşunda SE2, 52.000 feet’in (yaklaşık 15–16 kilometre) üzerinde irtifalarda kalarak 12 gün boyunca kesintisiz bir görev icra etti. New Mexico’dan başlayıp Brezilya kıyılarına uzanan yaklaşık 6.400 millik rota boyunca ilerleyen hava aracı, stratosferik uçuş konseptinin uzun süreli operasyonlar için ne kadar ileri taşınabildiğini gösteren en kapsamlı testlerden birine imza attı.

    Dışarıdan bakıldığında bir zeplini andıran SE2’nin uçuş profili yalnızca süre açısından değil, operasyonel istikrar açısından da dikkat çekiyor. Araç, görev süresi boyunca belirli bölgeler üzerinde konumunu koruyarak ilerledi ve özellikle Brezilya açıklarında üç ardışık gece-gündüz döngüsünü tamamladı. Şirketin verilerine göre platform, hedef nokta etrafında yaklaşık 1 kilometre yarıçap içinde kalmayı başararak yüksek irtifada sabit kalma performansını doğruladı. Bu tür hassas konumlama, özellikle acil durum iletişim ağları için kritik bir gereklilik olarak görülüyor.

    Sceye SE2, üst yüzeyine yerleştirilmiş güneş panelleri sayesinde gün içinde enerji üretiyor ve bu enerjiyi lityum-kükürt bataryalarda depoluyor. Yaklaşık 425 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olduğu belirtilen bu bataryalar, hava aracının kuyruk kısmındaki elektrikli pervaneyi besleyerek itiş gücünü sağlıyor. Bu yapı, platformun günlerce dış müdahale olmadan görev yapabilmesini mümkün kılıyor.

    Şirket, SE2’nin uçuş sırasında yalnızca dayanıklılık değil, aynı zamanda veri toplama ve iletişim altyapısı açısından da önemli sonuçlar ürettiğini belirtiyor. Sceye tarafından geliştirilen SceyeCELL sistemi, stratosferden yüksek hızlı mobil bağlantı sağlayarak özellikle afet senaryolarında baz istasyonu işlevi görebilecek bir yapı sunuyor. Şirketin kurucusu ve CEO’su Mikkel Vestergaard Frandsen’e göre bu teknoloji, geleneksel ağların ulaşamadığı bölgelerde sürekli kapsama alanı oluşturma potansiyeline sahip.

    Frandsen, yapılan testin yalnızca bir dayanıklılık denemesi olmadığını, aynı zamanda ticari aşamaya geçiş için kritik bir eşik olduğunu vurguluyor. Son uçuşla birlikte SE2’nin artık aylarca sürebilecek görevler için gerekli veri setini büyük ölçüde tamamladığı ifade ediliyor. Bir sonraki aşamada şirket, ticarileşme öncesi test uçuşlarına geçecek. İlk operasyonun Japonya’da gerçekleştirilmesi ve SoftBank altyapısına entegre bir şekilde ana şebekeye bağlantı sağlanması hedefleniyor. Eğer bu aşama da başarılı olursa, yüksek irtifa hava platformlarının yalnızca deneysel bir teknoloji olmaktan çıkıp küresel iletişim altyapısının tamamlayıcı bir parçası hâline gelmesi mümkün olabilir.

