AirPods Max’e rakip Huawei FreeBuds Studio Türkiye’de satışta

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Huawei’in geliştirdiği ilk kulaküstü kulaklık modeli FreeBuds Studio Türkiye’de satışa sunuldu. Huawei FreeBuds Studio 3499 TL’ye satılıyor.

Huawei FreeBuds Studio akıllı aktif gürültü engelleme teknolojisi ve yüksek ses kalitesi ile Apple’ın AirPods Max modeline alternatif olacak. AirPods Max 5499 TL’ye satıldığı için eleştiriliyor ancak bu kulaklığın fiyatı da pahalı.

FreeBuds Studio’nun en önemli özelliği akıllı gürültü engelleme özelliği. 8 adet mikrofonla ortam sesi dinleniyor ve yapay zeka sayesinde ortamdaki gürültünün türü tespit edilip buna göre zıt frekanslar gönderiliyor. Böylelikle bulunduğunuz ortamdaki sesi engelliyor. Müzik dinlemeseniz bile gürültü duymuyorsunuz.

Gürültü engelleme için farklı modları var. Örneğin, çok gürültülü bir uçakta veya trende olduğunuzda, kulaklıklar otomatik olarak Ultra Mod'a geçiyor. Restoranlar ve kafeler gibi yerlerde Genel Mod'da çalışıyor. Aynı şekilde, kütüphane veya ofis gibi sessiz yerlerde, daha doğal ve rahat gürültü önleme efektleri için Rahat Mod’a geçiyor. Duyma Modu, ortamdaki sesi kulağınızda dinleterek çevrenizi tamamen duymanızı sağlıyor. Ses Modu, çevresel gürültüyü azaltıyor ancak insan seslerini, anons seslerini kulağınıza veriyor. Örneğin böylece havalimanındayken rahatsız edici gürültüyü engelliyor ancak sohbet ettiğiniz kişinin ve anonsların sesini kulağınıza iletiyor.

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Mikrofon performansının da gürültüyü engellediği ifade ediliyor. Çağrılar için 6 farklı mikrofon kullanılıyor. Arka plan gürültüsünü devre dışı bırakıp konuşma sesini temiz bir şekilde karşı tarafa aktarıyor.

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Huawei’in sitesindeki bilgilere göre müzik dinleme deneyiminin yüksek performans sunduğu ifade ediliyor. 4 katmanlı 40 mm polimer diyaframa sahip. 4-48 kHz arasında geniş bir frekans aralığı sunuyor. Aynı zamanda, ses aktarımı sırasında ses kalitesindeki hasarı gidermek için HUAWEI FreeBuds Studio, 960 kbps'ye kadar yüksek hızlı ve kararlı ses aktarımını desteklemek için Huawei'nin kendi geliştirdiği yüksek çözünürlüklü codec'i olan L2HC'yi kullanıyor. Kodlama ve iletim sırasında kalite kaybını etkili bir şekilde azaltırken, yüksek kaliteli müziğin orijinal dolgunluğunu ve parlaklığını geri kazandırarak, kullanıcıların yüksek kaliteli müziğin getirdiği cazibeyi hissetmelerini sağlıyor.

Çift antenli tasarım sayesinde geniş kapsama alanı sağlanıyor ve kopmalar minimuma indiriliyor. Antenler, sinyal engellemesini akıllıca algılayarak ve diğer antene otomatik olarak geçerek, örneğin havalimanında ve güçlü sinyal paraziti olan diğer yerlerde bile kararlı bağlantı ve kesintisiz arama deneyimi sağlıyor. Oyunlar için düşük gecikme moduna da yer verilmiş. Ses kalitesinden taviz vererek gecikmeyi düşürüyor.

FreBuds Studio aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor. Kulaklığın sağ tarafı dokunmatik kontrol özelliğine sahip. Dokunarak veya aşağı yukarı kaydırmalar yaparak müziği ve sesi kontrol edebilirsiniz. Kulaklığı kafanızdan çıkardığınızda müzik otomatik olarak duruyor ve geri taktığınızda devam ediyor.

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Tam dolu şarjla aktif gürültü engelleme kapalıyken 24 saat, açıkken 20 saate kadar müzik çalıyor. 10 dakikalık hızlı şarjla aktif gürültü engelleme kapalıyken 8 saate kadar müzik çalabileceği ifade ediliyor. Kulaklık siyah ve şampanya rengi olarak iki farklı renk seçeneğiyle satılıyor. Kulaklığın yapısında kullanılan materyalller hakkında bilgiye yer verilmemiş.

Huawei FreeBuds Studio hakkında detaylı bilgi ve satın almak için Huawei Online Mağaza’yı ziyaret edebilirsiniz. Kulaklığı satın alanlara 280 TL indirim kuponu hediye ediliyor. Kulaklığı satın aldıktan sonra Huawei’in sitesine yorum yazan kişiler 1 TL’ye Huawei Band 3e’yi satın alabilecek.

https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-freebuds-studio/

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