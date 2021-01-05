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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods Max’e rakip Huawei FreeBuds Studio Türkiye’de satışta

    Huawei'in AirPods Max'e benzer özellikteki kulaklık modeli Huawei FreeBuds Studio, 3499 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Huawei FreeBuds Studio özellikleri haberimizde.
    4 gün
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    AirPods Max’e rakip Huawei FreeBuds Studio Türkiye’de satışta
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    Huawei’in geliştirdiği ilk kulaküstü kulaklık modeli FreeBuds Studio Türkiye’de satışa sunuldu. Huawei FreeBuds Studio 3499 TL’ye satılıyor.

    Huawei FreeBuds Studio akıllı aktif gürültü engelleme teknolojisi ve yüksek ses kalitesi ile Apple’ın AirPods Max modeline alternatif olacak. AirPods Max 5499 TL’ye satıldığı için eleştiriliyor ancak bu kulaklığın fiyatı da pahalı.

    FreeBuds Studio’nun en önemli özelliği akıllı gürültü engelleme özelliği. 8 adet mikrofonla ortam sesi dinleniyor ve yapay zeka sayesinde ortamdaki gürültünün türü tespit edilip buna göre zıt frekanslar gönderiliyor. Böylelikle bulunduğunuz ortamdaki sesi engelliyor. Müzik dinlemeseniz bile gürültü duymuyorsunuz.

    Gürültü engelleme için farklı modları var. Örneğin, çok gürültülü bir uçakta veya trende olduğunuzda, kulaklıklar otomatik olarak Ultra Mod'a geçiyor. Restoranlar ve kafeler gibi yerlerde Genel Mod'da çalışıyor. Aynı şekilde, kütüphane veya ofis gibi sessiz yerlerde, daha doğal ve rahat gürültü önleme efektleri için Rahat Mod’a geçiyor. Duyma Modu, ortamdaki sesi kulağınızda dinleterek çevrenizi tamamen duymanızı sağlıyor. Ses Modu, çevresel gürültüyü azaltıyor ancak insan seslerini, anons seslerini kulağınıza veriyor. Örneğin böylece havalimanındayken rahatsız edici gürültüyü engelliyor ancak sohbet ettiğiniz kişinin ve anonsların sesini kulağınıza iletiyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple AirPods Max incelemesi | Çok iyi kulaklık, yüksek fiyat"

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    Mikrofon performansının da gürültüyü engellediği ifade ediliyor. Çağrılar için 6 farklı mikrofon kullanılıyor. Arka plan gürültüsünü devre dışı bırakıp konuşma sesini temiz bir şekilde karşı tarafa aktarıyor.

    AirPods Max’e rakip Huawei FreeBuds Studio Türkiye’de satışta
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    Huawei’in sitesindeki bilgilere göre müzik dinleme deneyiminin yüksek performans sunduğu ifade ediliyor. 4 katmanlı 40 mm polimer diyaframa sahip. 4-48 kHz arasında geniş bir frekans aralığı sunuyor. Aynı zamanda, ses aktarımı sırasında ses kalitesindeki hasarı gidermek için HUAWEI FreeBuds Studio, 960 kbps'ye kadar yüksek hızlı ve kararlı ses aktarımını desteklemek için Huawei'nin kendi geliştirdiği yüksek çözünürlüklü codec'i olan L2HC'yi kullanıyor. Kodlama ve iletim sırasında kalite kaybını etkili bir şekilde azaltırken, yüksek kaliteli müziğin orijinal dolgunluğunu ve parlaklığını geri kazandırarak, kullanıcıların yüksek kaliteli müziğin getirdiği cazibeyi hissetmelerini sağlıyor.

    Çift antenli tasarım sayesinde geniş kapsama alanı sağlanıyor ve kopmalar minimuma indiriliyor. Antenler, sinyal engellemesini akıllıca algılayarak ve diğer antene otomatik olarak geçerek, örneğin havalimanında ve güçlü sinyal paraziti olan diğer yerlerde bile kararlı bağlantı ve kesintisiz arama deneyimi sağlıyor. Oyunlar için düşük gecikme moduna da yer verilmiş. Ses kalitesinden taviz vererek gecikmeyi düşürüyor.

    FreBuds Studio aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor. Kulaklığın sağ tarafı dokunmatik kontrol özelliğine sahip. Dokunarak veya aşağı yukarı kaydırmalar yaparak müziği ve sesi kontrol edebilirsiniz. Kulaklığı kafanızdan çıkardığınızda müzik otomatik olarak duruyor ve geri taktığınızda devam ediyor.

    Tam dolu şarjla aktif gürültü engelleme kapalıyken 24 saat, açıkken 20 saate kadar müzik çalıyor. 10 dakikalık hızlı şarjla aktif gürültü engelleme kapalıyken 8 saate kadar müzik çalabileceği ifade ediliyor. Kulaklık siyah ve şampanya rengi olarak iki farklı renk seçeneğiyle satılıyor. Kulaklığın yapısında kullanılan materyalller hakkında bilgiye yer verilmemiş.

    Huawei FreeBuds Studio hakkında detaylı bilgi ve satın almak için Huawei Online Mağaza’yı ziyaret edebilirsiniz. Kulaklığı satın alanlara 280 TL indirim kuponu hediye ediliyor. Kulaklığı satın aldıktan sonra Huawei’in sitesine yorum yazan kişiler 1 TL’ye Huawei Band 3e’yi satın alabilecek.

    https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-freebuds-studio/



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    th9 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bose,sennheiser,sony gibi markalar varken apple,huawei gibi markaları seçmek akıllıca bir iş değil.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu dış yüzünde yazan Huawei yazısı olmasa tasarım olarak bence Airpods Max'den daha şık.
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bence de fazla zorlama olmuş
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    aycibin (Yalım Dilmen) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    3000-5000TL bütçeye sennheiser,bose,sony,marshall,bowers wilkins,pioneer,harman kardon,bang olufsen gibi tartışmasız markalar varken huawei ile apple kim yaaa...güldürmeyin kendinize.ikisi de çöp kulaklıklar.
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    swat882 (Swat882 ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    3400 TL'ye TR pazarında "Sony wh-1000xm4" varken, Huawei kafayı yemiş olmalı.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    kablo kesinlikle
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    mteke (Mustafa Teke) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    "yapay zeka sayesinde ortamdaki gürültünün türü tespit edilip buna göre zıt frekanslar gönderiliyor"

    Yaw bu yıllardır yapılıyor. Millet ne olduğunu anlamıyor ya, yapıştır Yapay Zeka'yı
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    BekirHan (Bekir Han) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Huawei' deki abiler! Yormayın kendinizi usta, üstteki mesh kısmını da aynı yapın olsun bitsin.

    Ne gerek var bu kadar kasmaya? Yok CAD tasarımı yap, yok kalıp hazırla, yok tölerans stackup yap falan... Kasmayın oglum, yapın 1e1 aynısını geçin.
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    Morichannn (Akın Özer) 4 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Bu kulaklık Mac’den aylar önce tanıtıldı ama olsun siz daha iyi bilirsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Bu kulaklık Mate 40 etkinliğinde tanıtıldı. O zaman Airpods Max'ın dedikodusu dahi piyasada yoktu. Şimdi Apple çalmış diyecek misin? Yoksa lafı mı değiştireceksin?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Xtrud (Harun Yahya) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Airpods Maxten çok önce tanıtılıp satışa çıktı ama atılan başlığa gel... Tvye reklam vermektense böyle algısal haber yapılması için Apple gibi gizlimreklamlar yapmak daha mantıklı
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    Portraitclub 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Jabra elite h85 de iyi gibi duruyor
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    SeniorGrandMaster 4 gün ( Mesaj Silindi )
    en kaliteli ses aktarim teknolojisi bluetooth mu wifi mi kablomu ?
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