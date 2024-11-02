Tam Boyutta Gör Kia, Mayıs ayında tanıttığı elektrikli kompakt SUV modeli EV3'ü Türkiye pazarında satışa sundu. Kia'nın E-GMP platformu üzerinde geliştirilen EV3, B-SUV segmentinde Peugeot E-2008 ve Hyundai Kona gibi rakiplerine karşı mücadele edecek.

Kia EV3 Türkiye'de

58,3 kWh ve 81,4 kWh kapasiteli iki batarya seçeneğine sahip olan Kia EV3, tüm versiyonlarında 150 kW (204 beygir) motora ve ısı pompasına sahip. Giriş paketi Elegance, 17 inç alüminyum jant ve kumaş koltuklarla geliyor. Prestige ve üstü paketlerde ise 19 inç jant, kablosuz telefon şarjı, V2L desteği, uzaktan park asistanı, kameralı kör nokta yardım özelliği gibi gelişmiş sürüş fonksiyonları ve 360 derece çevre görüş kamerası, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, ambiyans aydınlatması standart olarak sunuluyor.

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Önümüzdeki haftalarda teslimatına başlanacak Kia EV3'ün fiyatları şöyle:

Elegance, 58,3 kWh batarya, 435 km menzil: 1.490.500 TL

Elegance, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.640.500 TL

Prestige, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.820 500 TL

GT-Line, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.920.500 TL

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Elektrikli Kia EV3 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları