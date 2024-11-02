Elektrikli Kia EV3 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları

Kia EV3 Türkiye'de
58,3 kWh ve 81,4 kWh kapasiteli iki batarya seçeneğine sahip olan Kia EV3, tüm versiyonlarında 150 kW (204 beygir) motora ve ısı pompasına sahip. Giriş paketi Elegance, 17 inç alüminyum jant ve kumaş koltuklarla geliyor. Prestige ve üstü paketlerde ise 19 inç jant, kablosuz telefon şarjı, V2L desteği, uzaktan park asistanı, kameralı kör nokta yardım özelliği gibi gelişmiş sürüş fonksiyonları ve 360 derece çevre görüş kamerası, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, ambiyans aydınlatması standart olarak sunuluyor.
Önümüzdeki haftalarda teslimatına başlanacak Kia EV3'ün fiyatları şöyle:
- Elegance, 58,3 kWh batarya, 435 km menzil: 1.490.500 TL
- Elegance, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.640.500 TL
- Prestige, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.820 500 TL
- GT-Line, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.920.500 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über