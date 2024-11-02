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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Kia EV3 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları

    Kia, Mayıs ayında tanıttığı elektrikli kompakt SUV modeli EV3'ü Türkiye pazarında satışa sundu. İşte Kia EV3'ün Türkiye'deki satış fiyatları...                   
    Elektrikli Kia EV3 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları Tam Boyutta Gör
    Kia, Mayıs ayında tanıttığı elektrikli kompakt SUV modeli EV3'ü Türkiye pazarında satışa sundu. Kia'nın E-GMP platformu üzerinde geliştirilen EV3, B-SUV segmentinde Peugeot E-2008 ve Hyundai Kona gibi rakiplerine karşı mücadele edecek.

    Kia EV3 Türkiye'de

    58,3 kWh ve 81,4 kWh kapasiteli iki batarya seçeneğine sahip olan Kia EV3, tüm versiyonlarında 150 kW (204 beygir) motora ve ısı pompasına sahip. Giriş paketi Elegance, 17 inç alüminyum jant ve kumaş koltuklarla geliyor. Prestige ve üstü paketlerde ise 19 inç jant, kablosuz telefon şarjı, V2L desteği, uzaktan park asistanı, kameralı kör nokta yardım özelliği gibi gelişmiş sürüş fonksiyonları ve 360 derece çevre görüş kamerası, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, ambiyans aydınlatması standart olarak sunuluyor.

    Önümüzdeki haftalarda teslimatına başlanacak Kia EV3'ün fiyatları şöyle:

    • Elegance, 58,3 kWh batarya, 435 km menzil: 1.490.500 TL
    • Elegance, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.640.500 TL
    • Prestige, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.820 500 TL
    • GT-Line, 81,4 kWh batarya, 604 km menzil: 1.920.500 TL
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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