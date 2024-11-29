Samsung Galaxy A16 Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Samsung'un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Galaxy A16 modeli Türkiye'de 9.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. 4G ve 5G olarak iki modeli tanıtılan telefonların 4G versiyonu ülkemizde satışa sunuldu.

Samsung Galaxy A16 özellikleri

Önceki modelden daha büyük olan 6,7 inç ekranla gelen ve damla çentik tasarımına sahip olan telefon, MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. FHD+ çözünürlüğe, 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panelle gleen telefon 1200 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

Galaxy A16'nın önceki model olan Galaxy A15'ten en büyük farklarından biri, telefonun su ve toz sıçramalarına dayanıklılık sunan IP54 derecelendirmesine sahip olması.

50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kameraya sahip olan telefon, 5.000 mAh kapasiteli batarya ve 25W şarj hızı desteği sunuyor. 6 yıl Android güncelleme garantisi bulunan Galaxy A16, giriş seviyesi telefonlarda görmediğimiz kadar uzun güncelleme desteğiyle fark yaratıyor.

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Samsung Galaxy A16 Türkiye fiyatı

Yeşil, siyah ve gri renk seçeneklerine sahip olan Samsung Galaxy A16, Samsung'un resmi sitesinde 4 GB RAM + 128 GB depolama için 9.999 TL, 6 GB RAM + 128 GB depolama için 10.999 TL, 8 GB RAM + 256 GB depolama için ise 12.499 TL‘den satışa sunulmuş durumda.

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