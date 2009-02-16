Akasa çok formatlı yeni kasa panelini gösterdi

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Komponent üretiminde sektörün söz sahibi isimlerinden birisi olan Akasa, ürün gamına yeni bir çok formatlı kasa paneli ekliyor. AK-ICR-08 kod adını taşıyan panel, sahip olduğu farklı konnektörlerle harici donanımların hızlı bir şekilde kurulmasını zemin hazırlayabiliyor. Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı ön çerçeve ile gelen yeni panelde Firewire, eSATA ve 5x SATA-II portu bulunuyor. 5.25" sürücü yuvasını kullanan ön panelin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması planlanırken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.