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Akasa çok formatlı yeni kasa panelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,7b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akasa çok formatlı yeni kasa panelini gösterdi
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Komponent üretiminde sektörün söz sahibi isimlerinden birisi olan Akasa, ürün gamına yeni bir çok formatlı kasa paneli ekliyor. AK-ICR-08 kod adını taşıyan panel, sahip olduğu farklı konnektörlerle harici donanımların hızlı bir şekilde kurulmasını zemin hazırlayabiliyor. Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı ön çerçeve ile gelen yeni panelde Firewire, eSATA ve 5x SATA-II portu bulunuyor. 5.25" sürücü yuvasını kullanan ön panelin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması planlanırken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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alito 10 yıl
güzel olmuş gerçekten.
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Gbanes374 10 yıl
____Firewire, eSATA ve 5x SATA-II portu bulunuyor. 5.25" ____
demişsiniz. USB yerine SATA-II yazmışsınız ve sanki 3,5"2likmiş gibi duruyor panel...
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max975 10 yıl
güzel bir panal
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timocan 10 yıl
Tam istediğim gibi bir panel, daha fazla USB, e-Sata ve Firewire unutulmamış, daha ne olsun
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